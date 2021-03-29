Медведев встретится с Тиафо в 1/8 финала турнира в Майами
07:37
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в третьем круге турнира в Майами обыграл серба Душана Лайовича со счетом 1:6, 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Американец сделал 6 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнта.
В 1/8 финала Тиафо встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Душан Лайович (Сербия, 16) — 1:6, 7:5, 6:3
0
Зачет
vs
1
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