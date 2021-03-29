Медведев встретится с Тиафо в 1/8 финала турнира в Майами

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в третьем круге турнира в Майами обыграл серба Душана Лайовича со счетом 1:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Американец сделал 6 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнта.

В 1/8 финала Тиафо встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Душан Лайович (Сербия, 16) — 1:6, 7:5, 6:3