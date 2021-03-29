«Несмотря ни на что». Медведев подвел итог матча с Попыриным

Российский теннисист Даниил Медведев 29 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

Во время матча 3-го круга турнира в Майами (США) против австралийца Алексея Попырина (7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4) Медведев несколько раз останавливал встречу из-за судорог.

«Несмотря на ни что», — подписал публикацию Медведев.

В 1/8 финала турнира россиянин сыграет с французом Фрэнсисом Тиафо.