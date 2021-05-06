Кафельников объяснил поражение Медведева от Гарина
17:23
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче против чилийца Кристиана Гарина в третьем круге турнира ATP в Мадриде — 6:4, 6:7 (2:7), 1:6.
«Медведев по определению не может играть на грунтовых кортах. Для меня это не сюрприз! Его игра не подходит под грунт», — сказал Кафельников «СЭ».
В четвертьфинале турнира Гарин встретится с победителем матча Маттео Берреттини — Федерико Дельбонис.
Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус 13 апреля, находясь на турнире серии «Мастерс» в Монако. В результате россиянину пришлось сняться с соревнований.
(Владислав Флегонтов)
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