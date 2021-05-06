Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Надаль обыграл Попырина и вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде

17:34
Теги:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил австралийца Алексея Попырина (6:3, 6:3) в матче третьего раунда турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался один час и 19 минут. В 1/4 финала испанец сыграет с победителем пары Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:3, 6:3

Читайте также

Канада — Россия: во сколько начало финала ЮЧМ и где смотреть
На Олимпиаду прорвалась 140-килограммовый трансгендер. Намечается скандал
Второй кошмар Швеции за один ЮЧМ! Канада опять унизила скандинавов и ждет в финале Россию или Финляндию
Финляндия — Россия: россияне ведут 4:2 после второго периода

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд