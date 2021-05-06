Надаль обыграл Попырина и вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде
17:34
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил австралийца Алексея Попырина (6:3, 6:3) в матче третьего раунда турнира АТР в Мадриде (Испания).
Матч продолжался один час и 19 минут. В 1/4 финала испанец сыграет с победителем пары Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:3, 6:3
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