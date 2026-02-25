Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Канадец Феликс Оже-Альяссим стал четвертьфиналистом турнира ATP 500 в Дубае.
Во втором круге он обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 22 минуты.
За выход в полуфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 8).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 311 005 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, Q) — 6:4, 6:4
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