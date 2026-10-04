Мирра Андреева объяснила, почему ей трудно играть в конце сезона: «Я была дома год назад»

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что ей сложнее играть на заключительном отрезке сезона.

«Честно говоря, играть в конце сезона мне немного сложнее, потому что нахожусь всего в трех часах полета прямым рейсом от родного города. Там моя семья. Они звонят, шутят: «Ты ведь совсем рядом».

Из-за этого становится немного труднее: я понимаю, что вроде бы далеко, но в то же время совсем недалеко от дома. Просто пытаюсь найти мотивацию на последние турниры сезона, на этот финальный рывок. Надеюсь сыграть в Индиан-Уэллсе. Стараюсь отыскать в себе этот последний заряд мотивации.

Последний раз я была дома год назад. Приезжала на неделю, чтобы повидаться с бабушкой и дедушкой, а потом уехала», — сказала Андреева на пресс-конференции.

На турнире Пекине 19-летняя Андреева вышла в четвертый круг, обыграв Полину Кудерметову со счетом 6:4, 6:1. Следующей соперницей россиянки станет украинака Дарья Снигур.

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