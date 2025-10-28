Давидович Фокина обыграл Ройе в первом круге «мастерса» в Париже

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил француза Валентина Ройе в матче первого круга «мастерса» в Париже — 4:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

Во втором круге Давидович Фокина сыграет с Артюром Казо из Франции.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — Валентин Ройе (Франция, LL) — 4:6, 6:1, 6:4