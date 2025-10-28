Давидович Фокина обыграл Ройе в первом круге «мастерса» в Париже
Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина победил француза Валентина Ройе в матче первого круга «мастерса» в Париже — 4:6, 6:1, 6:4.
Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.
Во втором круге Давидович Фокина сыграет с Артюром Казо из Франции.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — Валентин Ройе (Франция, LL) — 4:6, 6:1, 6:4
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