Синхронист Мальцев рассказал, как замерзал в 30-градусную жару на ЧМ в Сингапуре

Российский синхронист Александр Мальцев назвал холод главной организационной проблемой чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

30-летний россиянин на турнире в Сингапуре завоевал три золота и серебро.

«Было достаточно холодно в бассейне, в комнатах, что связано с большим количеством кондиционеров и вентиляторов, — приводит ТАСС слова Мальцева. — Удивительно, что в Сингапуре, где на улице 30-градусная жара, мы умудрялись замерзать в эти дни на тренировках и даже в отеле. Там тоже было достаточно холодно: на обеде или на ужине мы сидим в теплой одежде, чтобы не простыть».

Мальцев является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее спортсмен также трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз — в смешанных дуэтах в технической программе (2019).