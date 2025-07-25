Синхронистка Бахтырева: «Мы за честную борьбу. Рады, что Китай занял первое место»

Российские синхронистки Анастасия Бахтырева и Елизавета Смирнова прокомментировали вторе место в командной акробатике на чемпионате мира по водным видам спорта. Первое место заняли спортсменки из Китая.

— Сердце екнуло на шестом элементе, он снова зажегся желтым.

Бахтырева: — Мы были уверены в этой поддержке, знали, что она у нас получится.

Смирнова: — Да, мы довольны, что сегодня прошли чисто. И мы улучшили результат, это самое главное.

— Добавили по стоимости элементов.

Бахтырева: — Да, мы подняли сложность.

— Это был осознанный риск?

Бахтырева: — Это было просто осознанно.

— Реально было что-то сделать с Китаем сегодня?

Бахтырева: — Можно сказать так... Мы за честную борьбу. Мы рады за них, что они заняли первое место. Это спорт.