Мария Шурочкина: "После ЧМ возьму отдых и пойду в поход"

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала, что после чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу возьмет отдых, который проведет на природе.

Шурочкина в составе сборной России победила в соревнованиях групп на чемпионате мира.

- Усталость есть, и она больше психологическая. Физически восстанавливаться мы хорошо умеем, а вот когда голова "устает", это гораздо тяжелее, - цитирует РИА Новости Шурочкину. - Поэтому поеду в отпуск после чемпионата мира. Первое, что меня ждет — это горы. Иду в поход с друзьями, и это будет дикая природа, минимум людей, и максимум природы.

​Я стараюсь об этом думать, но не готовлюсь к этому. Есть мысли о том, чего хочу, но человек я переменчивый, сегодня хочу одного, завтра - другого. Да и честно, сейчас сложно о чем-то думать, когда голова забита только предстоящими соревнованиями.