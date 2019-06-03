Гурбанбердиева и Мальцев выиграли произвольную программу на соревнованиях в Барселоне

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в произвольной программе микст-дуэтов на этапе Мировой серии в Барселоне (Испания).

Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минизини, замкнули тройку испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес.

Ранее Гурбанбердиева и Мальцев заняли первое место в технической программе.

Сборная России в составе Анастасии Архиповской, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной и Варвары Субботиной победила в произвольной программе в командных соревнованиях.