Канадская пловчиха-красавица потеряла память после вечеринки на чемпионате мира

Мари-Софи Харви обнаружила у себя на теле синяки и считает, что ее опоили наркотиками.

Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта Мари-Софи Харви через 10 дней после завершения соревнований пловцов на ЧМ-2022 неожиданно рассказала странную историю, приключившуюся с ней в Будапеште. По словам 22-летней канадки, она не помнит часть ночи, последовавшей за финальной вечеринкой с участием спортсменов и некоторых местных жителей. После похода на это мероприятие девушка очнулась в своем гостиничном номере без сумочки, телефона и кошелька. Она отправилась в бар, где проходил праздник, и ей вернули часть личных вещей — все, за исключением телефона. По мнению пловчихи, именно в нем может находиться видео, способное пролить свет на события той ночи.

Мари-Софи Харви. Фото Global Look Press

Синяки неизвестного происхождения

Харви считает, что в баре ее опоили наркотиками, после чего девушка выключилась. Она не может вспомнить промежуток от четырех до шести часов и что с ней делали в этот период. Между тем на теле спортсменки обнаружились синяки неизвестного происхождения. Кроме того, у девушки болели ребра и голова. «Когда я очнулась, то чувствовала себя совершенно потерянно, а у моей постели стояли врач и менеджер нашей команды... Единственное, что я могу сказать: мне никогда не было так стыдно, — написала Мари-Софи в соцсетях. — Самое интересное, что подобные симптомы были не у меня одной, но и у некоторых других людей, ходивших на ту вечеринку».

Поначалу пловчиха не придала большого значения версии с подмешанными в напитки наркотиками, тем более что ей надо было спешить на самолет. А когда по прибытии домой она все же добралась до врачей, то проводить токсикологический анализ было уже поздно. Тем не менее канадка уверена, что находилась под воздействием мощных препаратов. «Мне долгое время казалось, что тело перестало быть моим. Оно до сих пор слушается меня не так, как обычно. И это неудивительно, ведь мои друзья рассказали, что в Будапеште они нашли меня на улице, после чего им пришлось нести меня, поскольку я находилась без сознания», — ужасается Харви, которой после возвращения пришлось работать с психологом.

Придать гласности этот инцидент девушка решила для того, чтобы случившееся с ней стало уроком для других. «К сожалению, подобные события происходят чаще, чем мы думаем, — написала Мари-Софи. — За последние годы жертв нападения на вечеринках становится все больше, но они молчат, поскольку опасаются столкнуться с общественным осуждением. Поэтому я прошу всех, кто читает это: пожалуйста, будьте осторожны. Я думала, что нахожусь в безопасности, что со мной этого никогда не случится, особенно в окружении друзей. Но это случилось. Тем не менее я не позволю этому событию разрушить мою жизнь и карьеру».

Мари-Софи Харви. Фото Global Look Press

Неприятная традиция

Мари-Софи Харви — далеко не звезда плавания, но и не дебютантка больших соревнований. Прошлым летом она выступала за сборную Канады на Олимпиаде, стартуя в предварительных заплывах эстафеты 4 х 200 м вольным стилем. Сейчас на ЧМ в Будапеште она заняла восьмое место в финале личной кролевой «двухсотметровке» и снова выступала в предварительных заплывах эстафеты 4 х 200 м, благодаря чему и заработала бронзу. В нынешнем сезоне она также намеревалась выступить на Играх Британского Содружества в Бирмингеме, однако после инцидента на ЧМ в Будапеште пока не может думать о тренировках.

На исповедь девушки обратили внимание в Международной федерации водных видов спорта, назвав обвинения «тревожными» и пообещав провести тщательное расследование. Беспокойство в связи с состоянием здоровья спортсменки высказывают и в Федерации плавания Канады. «Как только персонал команды узнал о случившемся, Мари получила полную медицинскую помощь от врача, и только после этого ей разрешили отправиться домой», — говорится в сообщении организации. Помимо прочего, Харви после возвращения сдала положительный тест на COVID-19, так что ее участие в Играх Содружества под большим вопросом. «Дома я открыла коробку с медалью и почувствовала, что она мне не принадлежит, — говорит Харви. — Отличный турнир оказался перечеркнут событиями, которые за ним последовали».

На чемпионатах мира по водным видам спорта регулярно случаются огненные афтепати. Так ЧМ-2019 в корейском Кванджу закончился обрушением балкона в ночном клубе рядом с деревней участников соревнований. Погибли двое местных, 17 человек получили ранения. Среди пострадавших были девять участников чемпионата мира. Инцидент произошел во время вечеринки по случаю окончания турнира по водному поло, на которой присутствовали почти 400 человек. Внутренний балкон не выдержал тяжести толпы и рухнул на первый этаж. В больницу попали спортсмены сборных США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов. Но все они были почти сразу отпущены по домам. Лишь голландка Мод Мегенс, получившая серьезный порез руки, провела в травмпункте несколько часов.