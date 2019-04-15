Юлия Ефимова: "В спорте меня держит только золото Олимпиады"

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью "СЭ" рассказала, что ее мотивирует продолжать выступать на соревнованиях.

– Вот честно, без 200 м вам в Кванджу было бы грустно?

– Да как сказать. 200 м – очень тяжелая для меня дистанция. Особенно эмоционально. Да, я плаваю ее быстро, но с каждым годом собирать себя все тяжелее. Когда начинаю жаловаться на тренировках, папа говорит: "Давай будем плавать 50 и 100 м". Жить сразу бы стало намного проще. И даже помечтать хорошо: "Приезжаешь на мир, плывешь полтинничек, сотку, эстафету – и отдыхать. Красота"! Но нет. Пока рано.

– Тренировки вам сейчас вообще приносят удовольствие? Ведь если говорить про мотивацию, не думаю, что, хотя бы что-то кроме Олимпийских игр вас еще цепляет. Тех же чемпионатов мира было выше крыши, не говоря про отборы. Из нереализованного осталась только одна ступенечка – олимпийское золото.

– Ну да, только это и держит в спорте. На тренировках все как-то наплывами. То все прямо классно, а порой бывает очень тяжело заставлять. Держит меня только Олимпиада. Иногда повторяю себе: "Годик, только еще годик, пожалуйста, потерпи".

Думаю, как только поеду на международные старты, все пройдет. Со всеми повидаюсь, пойдет результат – и будет легче. Или наоборот, случится что-то плохое, и станет интереснее.

– Сколько времени вам нужно, чтобы подготовиться с базового уровня к какому-то старту?

– По-разному. Смотря к какому. Ну, если начинать очень жестко – что опасно – мне хватало три недели.

– Да ладно? Вы серьезно?

– Да, уже был такой опыт. Это еще ногу тогда накануне потянула. Но на свои 1,05 с небольшими на 100 м, 2,22 на 200 м и 30 с копейками на 50 м я вышла. Правда, было очень тяжело. И так лучше больше не делать.

– Но до середины мая можно быть на расслабоне?

– Нет-нет. Сейчас у меня примерно неделя, чтобы сделать все дела, и потом мы уезжаем на сбор, где тренировки будут жесткие.

– Куда и с кем?

– С папой и своей командой на три недели в Венгрию. Там будут соревнования, это удобно. Сейчас еще уговариваем тренера по залу, чтобы он поехал с нами.

– Какова вероятность, что чемпионат мира в Кванджу станет последним в вашей карьере?

– Не знаю, пока не думаю об этом. Смотря где будет следующий.

– Кажется, в Японии.

– Опять Япония? Тогда сначала посмотрим, как все пройдет в Токио-2020.

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