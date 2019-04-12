Васькина одержала победу на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России

Дарья Васькина стала первой на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России по плаванию в Москве. Спортсменка показала результат 59,46 секунды.

Серебро завоевала Анастасия Фесикова (59,71), бронзу - Анастасия Авдеева (1 минута 01,19 секунды). Первой на финише оказалась Мария Каменева, которая позже была дисквалифицирована судейским решением.

Васькина и Фесикова отобрались на чемпионат мира-2019, выполнив соответствующий норматив (1 минута 0,25 секунды).

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

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