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28 марта, 14:10

Комарова — о провокации турецкой пловчихи: «Это ужас! Даже слов не подобрать»

Призер Олимпийских игр Комарова прокомментировала провокацию турецкой пловчихи Виктории Гюнеш с российским флагом
Читать «СЭ» в
Станислава Комарова.
Фото Алексей Иванов

Призер Олимпийских игр Станислава Комарова в разговоре с «СЭ» прокомментировала провокацию турецкой пловчихи Виктории Гюнеш с российским флагом.

«Я считаю, что спорт должен быть вне политики и это постоянно говорила. Спортсмены между собой всегда дружили и дружат, так делать нельзя, конечно. Даже слов не подобрать, честно говоря. Судить никого я не берусь, не знаю, какие у нее были домыслы и почему она это сделала, но я могу сказать лично за себя, что это просто ужасно. Так никогда бы в жизни не сделала по отношению к какой-либо стране, какому-либо человеку, потому что мы все вместе всегда выступали. Спорт — большая дружная семья, всегда была, и хотелось бы, чтобы так и оставалось», — сказала Комарова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее спортсменка опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гюнеш, до 2014 года представлявшая Украину и выступавшая под фамилией Солнцева, является уроженкой Полтавы.

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