В FINA призвали спортсменов к уважению после провокации турецкой пловчихи с флагом России

Международная федерация плавания (FINA) отреагировала на провокацию турецкой пловчихи Виктории Гюнеш с российским флагом.

«FINA известно о публикации в социальных сетях, приписываемой пловчихе Виктории Гюнеш, родившейся на Украине и выступавшей за эту страну. FINA призывает всех спортсменов вести себя достойно и уважительно», — приводит слова пресс-службы FINA РИА «Новости».

Ранее спортсменка опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гюнеш, до 2014 года представлявшая Украину и выступавшая под фамилией Солнцева, является уроженкой Полтавы.

Российские пловцы Владислав Гринев и Климент Колесников в социальных сетях призвали международные федерации принять меры в связи с этим инцидентом.