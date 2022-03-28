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Сегодня, 10:41

В FINA призвали спортсменов к уважению после провокации турецкой пловчихи с флагом России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Виктория Гюнеш.
Фото Getty Images

Международная федерация плавания (FINA) отреагировала на провокацию турецкой пловчихи Виктории Гюнеш с российским флагом.

«FINA известно о публикации в социальных сетях, приписываемой пловчихе Виктории Гюнеш, родившейся на Украине и выступавшей за эту страну. FINA призывает всех спортсменов вести себя достойно и уважительно», — приводит слова пресс-службы FINA РИА «Новости».

Ранее спортсменка опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гюнеш, до 2014 года представлявшая Украину и выступавшая под фамилией Солнцева, является уроженкой Полтавы.

Российские пловцы Владислав Гринев и Климент Колесников в социальных сетях призвали международные федерации принять меры в связи с этим инцидентом.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220327/fina-1780375308.html
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