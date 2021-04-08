Шесткратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала итоги своего выступления на чемпионате России 2021 года в Казани. Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брассом и отобралась на Игры в этой дисциплине, но на своей основной дистанции 200 метров брассом стала только третьей и не попадает в олимпийскую квоту.

«Я буду делать то, что мне скажут, конечно. Пусть не по спортивному принципу, но сама понимаю, что из-за определенных обстоятельств для страны, для медалей, для нашего спорта так будет лучше. Чикунову точно менять не надо, она молодая, у нее результаты очень близкие к призам. А вот Темникова... Хорошая девочка, но у нее постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается. Хотя вроде был чемпионат Европы, где она себя показала, так что удачи девочкам. Пускай они теперь уже не надеются на меня. Пора начинать взрослую жизнь!», — сказала Ефимова.

Отметим, что первые два места заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова. Ранее в 2019 году Ефимова также заняла третье место на данной дистанции, но попала на чемпионат мира решением тренерского совета. В результате на ЧМ-2019 в южнокорейском Кванджу Юлия заняла первое место.

(Рустам Имамов)