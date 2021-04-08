Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России 2021 года в Казани.

Ефимова стала третьей и не попала в олимпийскую квоту на данной дистанции, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Ранее Ефимова квалифицировалась на Олимпиаду в Токио на дистанции 100 метров.

«Я рада, что вообще доплыла. Самым сложным было заставить себя не сняться, выйти и доплыть. Наверное, надо было немного пораньше включаться, но не дотерпела. В принципе, неплохое время показала. Но девчонки оказались немного сильнее, как было и два года назад. Я понимаю, есть олимпийский отбор, все дела.

Если будет только сто метров у меня в итоге, то может это даже и лучше будет. Хоть раз в жизни натренирую одну дистанцию лучше и буду к ней планомерно готовиться. С двумя дистанциями было бы у меня намного больше возможностей, конечно, но в целом я не сильно расстраиваюсь, главное что я уже в принципе отобралась на Олимпиаду и еду на нее. Будем работать дальше", — заявила журналистам Ефимова.

(Рустам Имамов)