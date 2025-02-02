Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Интер» 2 февраля 2025 года

Одно из главных событий 23-го тура чемпионата Италии — встреча «Милана» и «Интера». Игра пройдет 2 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Киффи. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия. Серия А. 23-й тур.

02 февр, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)

По мнению экспертов букмекерских компаний, у команды Симоне Индзаги больше шансов набрать три очка: победа «Интера» доступна с котировкой 1.87, вероятность этого исхода — около 52 %. Выигрыш «Милан» идет за 4.30 (22 %), ничью можно взять за 3.70 (26 %).

В этом сезоне «Милан» дважды победил в дерби — в первом круге чемпионата (2:1) и в финале Суперкубка Италии (3:2). Вероятность непоражения россонери в предстоящем поединке оценена в 1.97.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи отражают превосходство «Интера»:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок «обе забьют» дан за 1.71, обратный вариант — за 2.12.

Комбинированная опция на «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.17.