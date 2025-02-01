К тому же лондонцы победили в трех играх подряд.

Центральный матч 24-го тура АПЛ — встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити», идущих на второй и четвертой строчке соответственно. Игра пройдет 2 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают английский чемпионат.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 2 февраля 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «канонирам»: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.92, вероятность этого исхода — примерно 50 %. Выигрыш «Ман Сити» дан за 3.90 (24 %), даже ничья идет за чуть меньшие 3.65 (26 %).

«Горожане» не могут обыграть «Арсенал» уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах. Вероятность того, что они хотя бы не уступят в предстоящем поединке, оценена в 1.88.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 1.65, обратный вариант предложен за 2.15.