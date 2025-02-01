«Ман Сити» ожил после кризиса, но вряд ли справится с «Арсеналом». «Канониры» — неудобный соперник
Центральный матч 24-го тура АПЛ — встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити», идущих на второй и четвертой строчке соответственно. Игра пройдет 2 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают английский чемпионат.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 2 февраля 2025 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «канонирам»: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.92, вероятность этого исхода — примерно 50 %. Выигрыш «Ман Сити» дан за 3.90 (24 %), даже ничья идет за чуть меньшие 3.65 (26 %).
«Горожане» не могут обыграть «Арсенал» уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах. Вероятность того, что они хотя бы не уступят в предстоящем поединке, оценена в 1.88.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство хозяев:
• 1:1 — за 8.00;
• 2:1 — за 8.50;
• 1:0 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 1.65, обратный вариант предложен за 2.15.
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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 2 февраля 2025 года
«Арсенал» — ближайший преследователь лидирующего в АПЛ «Ливерпуля». Между ними шесть очков, а у мерсисайдцев есть еще игра в запасе. Отставание лондонцев могло быть гораздо меньше, если бы команда не теряла баллы в нередких ничьих, которых в этом сезоне набралось уже восемь за 23 тура. Причем «канонирам» мешали не самые грозные оппоненты: в декабре были две подряд мировых — с «Фулхэмом» (1:1) и «Эвертоном» (0:0), а в 22-м туре коллектив Микеля Артеты упустил преимущество 2:0 над «Астон Виллой» (2:2).
Перед «Ман Сити» лондонцам удалось одержать три победы подряд, причем две — в Лиге чемпионов. В двух из этих матчей «Арсенал» не пропустил: всухую разгромил «Динамо» Загреб (3:0) и в меньшинстве дожал «Вулверхэмптон» (1:0). «Канониры» обладают лучшей обороной в АПЛ — пропустили 21 раз в 23 турах. Столько же только у лидирующего «Ливерпуля», но у него сыграно на матч меньше. Правда, в топ-матчах у лондонцев победы случаются редко: в этом сезоне были ничьи с «Аталантой», «Ман Сити», «Ливерпулем», «Челси», поражения «Интеру» и «Ньюкаслу».
«Это две команды, которые пытаются победить. Это было бы большим стимулом для нас. Выигрыш в важных встречах — это всегда что-то особенное. Каждый раз, когда мы играем большой матч против наших соперников, это приносит нам нечто дополнительное», — высказался Артета о предстоящем матче.
«Ман Сити» стабилизировал результаты после ужасного отрезка с одной победой в 13 поединках во всех турнирах. После ее завершения у «горожан» целых шесть выигрышей в восьми играх, однако мощности команде все равно не хватает, а соперники нередко были слабыми. Из команд верхней десятки АПЛ ей встречался только кризисный «Челси» (3:1), а в Лиге чемпионов «ПСЖ» больно разбил коллектив Гвардиолы (4:2), забив четыре мяча во втором тайме.
О сохраняющихся проблемах «Сити» говорят и решения Гвардиолы. Например, в игре с «Челси» в основном составе вышел только пришедший в команду 20-летний центральный защитник Абдукодир Хусанов. Синие вонзили единственный гол как раз благодаря его грубейшей ошибке — узбек привез уже на третьей минуте. Как оказалось, Хусанов до матча провел лишь несколько тренировок с командой и даже не разговаривает на английском языке, что затрудняет коммуникацию с партнерами.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Манчестер Сити»
У хозяев травмированы защитники Бен Уайт и Такехиро Томиясу, а также нападающие Габриэль Жезус и Букайо Сака.
У «Ман Сити» проблемы со здоровьем у Натана Аке, Рубена Диаша, Родри, Оскара Бобба и Жереми Доку.
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
«Горожане» не могут обыграть «Арсенал» на протяжении четырех матчей во всех турнирах. Правда, сами «канониры» за это время лишь раз оказались сильнее в основное время. При этом в 10 прошлых очных встречах «Ман Сити» победил шесть раз.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»
«Сити» стабилизировал результаты, но сделал это против соперников из нижней половины турнирной таблицы. Против топ-оппонентов команда Гвардиолы все равно испытывает сложности — «ПСЖ» отлично проиллюстрировал это в Лиге чемпионов. «Арсенал» же подошел к игре после трех побед подряд, а в противостоянии с «горожанами» не уступал уже на протяжении четырех встреч во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.40.
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