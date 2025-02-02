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«Барселона» — «Алавес»: где смотреть матч ла лиги 2 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире
2 февраля «Барселона» встретится с «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Игра на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса начнется в 16.00 мск. Главный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерских компаний считают хозяев однозначными фаворитами: победа «Барселоны» предложена с коэффициентом 1.18, это приблизительно 83 % вероятности. Успех «Алавеса» идет за 14.0 (6 %) — это наименее возможный исход поединка. Ничья доступна за 7.80 (11 %).
В первом круге «Барселона» без проблем разгромила «Алавес» на выезде (3:0). Вероятность непоражения андердога в предстоящей встрече оценена в 5.01.
Наиболее ожидаемые аналитиками исходы матча отражают огромное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 6.60;
• 3:0 — за 6.80;
• 4:0, 2:1 и 3:1 — за 9.00.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.
Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.94, обратный вариант доступен за 1.86.
Комбинированное условие на победу «Барсы» и тотал больше 2.5 мяча идет за 1.95.