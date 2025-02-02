2 февраля «Барселона» встретится с «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Игра на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса начнется в 16.00 мск. Главный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

02 февр, 16:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Аналитики букмекерских компаний считают хозяев однозначными фаворитами: победа «Барселоны» предложена с коэффициентом 1.18, это приблизительно 83 % вероятности. Успех «Алавеса» идет за 14.0 (6 %) — это наименее возможный исход поединка. Ничья доступна за 7.80 (11 %).

В первом круге «Барселона» без проблем разгромила «Алавес» на выезде (3:0). Вероятность непоражения андердога в предстоящей встрече оценена в 5.01.

Наиболее ожидаемые аналитиками исходы матча отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.60;

• 3:0 — за 6.80;

• 4:0, 2:1 и 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.94, обратный вариант доступен за 1.86.

Комбинированное условие на победу «Барсы» и тотал больше 2.5 мяча идет за 1.95.