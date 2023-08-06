6 августа в третьем туре чемпионата России «Балтика» встретится с «Факелом». Для хозяев это будет первый домашний матч в новом сезоне. Игра пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

«Балтика» считается фаворитом встречи в букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.30, что примерно 43% вероятности. На ничью выставлена котировка 3.24 (30%), на успех «Факела» — 3.43 (27%).

Ставка в 1000 на хозяев, если они победят, принесет выплату в 2300 рублей.

В трех последних очных матчах «Факел» не уступил «Балтике». Вариант Х2 предложен за 1.65.

Кто откроет счет в игре? «Балтика» — 1.85, «Факел» — 2.41, никто — 6.26.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62.

На то, что в предстоящей игре забьют обе команды, коэффициент — 2.01. На «обе забьют — нет» — 1.79.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.61.

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