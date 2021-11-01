1 ноября «Авангард» отправится в гости к «Ак Барсу» в рамках очередного тура регулярного первенства КХЛ. Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime. Прямой эфир стартует в 18.55 и 18.45 соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно за 2.27 — это примерно 42% вероятности. Успех «Авангард» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» можно выиграть 3000 рублей в случае победы гостей в основное время матча.

Ф1(0) доступна за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20.

Поставить на тотал голов больше 4.5 можно за 1.80, а на ТМ 4.5 — за 2.00.

Победа «Ак Барса» с учетом ОТ и буллитов идет за 1.70. а «Авангарда» — за 2.16.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — с коэффициентом 6.90;

· 1:1 — 9.90;

· 3:1 — 14.5.