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Сегодня, 15:15

Эксперты оценили вероятность голов Головина и Кузяева в первом очном матче во Франции

Прогноз на матч лиги 1 «Гавр» — «Монако» 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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11 ноября в 12-м туре чемпионата Франции состоится встреча между командами Александра Головина и Далера Кузяева — «Гавр» примет «Монако». Игра на стадионе «Океан» начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Леонар.

Франция. Лига 1. 12-й тур
11 нояб, 23:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Монако

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Монако» серьезным фаворитом встречи. На победу монегасков можно поставить за 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Успех «Гавра» оценен значительно большими 4.62 (17%), а ничья — 4.03 (25%).

«Гавр» неплохо выглядит в чемпионате для новичка лиги — проиграл всего трижды в 11 турах. Вариант 1Х предложен за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.08.

Если отличатся обе команды, сыграет котировка 1.75. Если не забьет одна из команд или обе, тогда сработает коэффициент 2.09.

«Монако» оформил меньше двух мячей всего в одном из четырех последних матчах. ИТБ2 (1.5) идет за 1.72, ИТМ2 (1.5) — за 2.08.

У Головина значительно больше шансов отличиться, чем у Кузяева: на результативное действие лучшего игрока «Монако» котировка — 3.20. На гол Далера — 6.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.27.

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Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Монако»

«Монако» проиграл в девятом туре «Лиллю» (0:2), но реабилитировался в противостоянии с «Брестом» (2:0) и остается в группе лидеров. Во многом команда показывает топовые результаты благодаря Александру Головину — российский полузащитник оформил 5+2 и занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Франции. Неудивительно, что болельщики признали его лучшим игроком команды в октябре, а также Александр был выдвинут на звание лучшего футболиста месяца в лиге 1 наряду с Мбаппе и Уорреном Заир-Эмери.

«Гавр» не проиграл в трех последних матчах, но при этом команда не показывает выдающийся футбол — в пяти играх у Кузяева и компании только одна победа. Причем серьезным соперникам — «Лиллю» и «Марселю» — темно-синие проиграли без шансов с общим счетом 0:5. Набравший ход «Монако» также вряд ли упустит возможность набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Монако» за 1.72.

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Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гавр
ФК Монако
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«Зенит» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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