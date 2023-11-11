Эксперты оценили вероятность голов Головина и Кузяева в первом очном матче во Франции
11 ноября в 12-м туре чемпионата Франции состоится встреча между командами Александра Головина и Далера Кузяева — «Гавр» примет «Монако». Игра на стадионе «Океан» начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Леонар.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Монако» серьезным фаворитом встречи. На победу монегасков можно поставить за 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Успех «Гавра» оценен значительно большими 4.62 (17%), а ничья — 4.03 (25%).
«Гавр» неплохо выглядит в чемпионате для новичка лиги — проиграл всего трижды в 11 турах. Вариант 1Х предложен за 2.19.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.08.
Если отличатся обе команды, сыграет котировка 1.75. Если не забьет одна из команд или обе, тогда сработает коэффициент 2.09.
«Монако» оформил меньше двух мячей всего в одном из четырех последних матчах. ИТБ2 (1.5) идет за 1.72, ИТМ2 (1.5) — за 2.08.
У Головина значительно больше шансов отличиться, чем у Кузяева: на результативное действие лучшего игрока «Монако» котировка — 3.20. На гол Далера — 6.20.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.27.
Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Монако»
«Монако» проиграл в девятом туре «Лиллю» (0:2), но реабилитировался в противостоянии с «Брестом» (2:0) и остается в группе лидеров. Во многом команда показывает топовые результаты благодаря Александру Головину — российский полузащитник оформил 5+2 и занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Франции. Неудивительно, что болельщики признали его лучшим игроком команды в октябре, а также Александр был выдвинут на звание лучшего футболиста месяца в лиге 1 наряду с Мбаппе и Уорреном Заир-Эмери.
«Гавр» не проиграл в трех последних матчах, но при этом команда не показывает выдающийся футбол — в пяти играх у Кузяева и компании только одна победа. Причем серьезным соперникам — «Лиллю» и «Марселю» — темно-синие проиграли без шансов с общим счетом 0:5. Набравший ход «Монако» также вряд ли упустит возможность набрать три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Монако» за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3