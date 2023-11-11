Эксперты оценили вероятность голов Головина и Кузяева в первом очном матче во Франции

11 ноября в 12-м туре чемпионата Франции состоится встреча между командами Александра Головина и Далера Кузяева — «Гавр» примет «Монако». Игра на стадионе «Океан» начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Леонар.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Монако» серьезным фаворитом встречи. На победу монегасков можно поставить за 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Успех «Гавра» оценен значительно большими 4.62 (17%), а ничья — 4.03 (25%).

«Гавр» неплохо выглядит в чемпионате для новичка лиги — проиграл всего трижды в 11 турах. Вариант 1Х предложен за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.08.

Если отличатся обе команды, сыграет котировка 1.75. Если не забьет одна из команд или обе, тогда сработает коэффициент 2.09.

«Монако» оформил меньше двух мячей всего в одном из четырех последних матчах. ИТБ2 (1.5) идет за 1.72, ИТМ2 (1.5) — за 2.08.

У Головина значительно больше шансов отличиться, чем у Кузяева: на результативное действие лучшего игрока «Монако» котировка — 3.20. На гол Далера — 6.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.27.

Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Монако»

«Монако» проиграл в девятом туре «Лиллю» (0:2), но реабилитировался в противостоянии с «Брестом» (2:0) и остается в группе лидеров. Во многом команда показывает топовые результаты благодаря Александру Головину — российский полузащитник оформил 5+2 и занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Франции. Неудивительно, что болельщики признали его лучшим игроком команды в октябре, а также Александр был выдвинут на звание лучшего футболиста месяца в лиге 1 наряду с Мбаппе и Уорреном Заир-Эмери.

«Гавр» не проиграл в трех последних матчах, но при этом команда не показывает выдающийся футбол — в пяти играх у Кузяева и компании только одна победа. Причем серьезным соперникам — «Лиллю» и «Марселю» — темно-синие проиграли без шансов с общим счетом 0:5. Набравший ход «Монако» также вряд ли упустит возможность набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Монако» за 1.72.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки