10 ноября 2021 года в 1-м туре Кубка Карьяла — первом этапе Евротура — сыграют Швеция и Чехия. Встреча пройдет в Линчепинге на стадионе «Сааб-Арена», начало — в 21.00.

Скандинавы — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно за 2.00 — это примерно 46% вероятности. Успех Чехии оценивается коэффициентом 3.10 (29%), а ничья — 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу Швеции потенциальная выплата будет 2000 рублей, а прибыль — 1000 рублей.

Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.40.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.63, а ТМ 4.5 — за 2.20.

Сделать ставку на победу Швеции с учетом ОТ и буллитов можно за 1.57. Аналогичный исход в пользу сборной Чехии оценивается коэффициентом 2.30.

Шансы сборной Швеции отличиться трижды или более оцениваются котировкой 1.72.

Ждете, что Чехия забьет от трех шайб? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.26.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.30.