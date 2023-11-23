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Сегодня, 08:15

«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 23 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 23 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

23 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Салават Юлаев» и «Авангард». Игра пройдет в Уфе на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы хозяев более предпочтительными: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет около 42% вероятности. Успех «ястребов» оценен в 2.78 (34%), котировка на ничью — 3.77 (24%).

Выигрыш коллектива из Уфы с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, эта же опция на «Авангард» идет за 2.04.

Также вы можете выбрать один из множества рынков на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.74, Ф2(0) — за 2.08;

• Ф1(-1) — за 2.89, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Ястребы» находятся в потрясающей форме: добились успеха в 10 матчах подряд и взлетели на вторую строчку Восточной конференции — «Металлург» опережает их всего на одно очко. Также омичи — четвертые в КХЛ по результативности: в среднем за 60 минут отличились ровно трижды. «Салават» выступает не так мощно: на «Востоке» идет седьмым, а в последних семи поединках потерпел четыре поражения. У клуба из Уфы тоже неплохо с голами: за три периода забросили в среднем 2,7 раза — это 10-й показатель в КХЛ.

При этом против друг друга соперники обычно действуют аккуратно: пять шайб на двоих удалось оформить лишь в четырех из предыдущих 10 игр клубов в регулярке. А единственная встреча команд в этом сезоне завершилась минимальной победой «Авангарда» (1:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.

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«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 23 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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