23 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Салават Юлаев» и «Авангард». Игра пройдет в Уфе на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы хозяев более предпочтительными: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет около 42% вероятности. Успех «ястребов» оценен в 2.78 (34%), котировка на ничью — 3.77 (24%).

Выигрыш коллектива из Уфы с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, эта же опция на «Авангард» идет за 2.04.

Также вы можете выбрать один из множества рынков на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.74, Ф2(0) — за 2.08;

• Ф1(-1) — за 2.89, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Ястребы» находятся в потрясающей форме: добились успеха в 10 матчах подряд и взлетели на вторую строчку Восточной конференции — «Металлург» опережает их всего на одно очко. Также омичи — четвертые в КХЛ по результативности: в среднем за 60 минут отличились ровно трижды. «Салават» выступает не так мощно: на «Востоке» идет седьмым, а в последних семи поединках потерпел четыре поражения. У клуба из Уфы тоже неплохо с голами: за три периода забросили в среднем 2,7 раза — это 10-й показатель в КХЛ.

При этом против друг друга соперники обычно действуют аккуратно: пять шайб на двоих удалось оформить лишь в четырех из предыдущих 10 игр клубов в регулярке. А единственная встреча команд в этом сезоне завершилась минимальной победой «Авангарда» (1:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.

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