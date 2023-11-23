«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 23 ноября 2023 года
23 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Салават Юлаев» и «Авангард». Игра пройдет в Уфе на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы хозяев более предпочтительными: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет около 42% вероятности. Успех «ястребов» оценен в 2.78 (34%), котировка на ничью — 3.77 (24%).
Выигрыш коллектива из Уфы с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, эта же опция на «Авангард» идет за 2.04.
Также вы можете выбрать один из множества рынков на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.74, Ф2(0) — за 2.08;
• Ф1(-1) — за 2.89, Ф2(+1) — за 1.40.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»
«Ястребы» находятся в потрясающей форме: добились успеха в 10 матчах подряд и взлетели на вторую строчку Восточной конференции — «Металлург» опережает их всего на одно очко. Также омичи — четвертые в КХЛ по результативности: в среднем за 60 минут отличились ровно трижды. «Салават» выступает не так мощно: на «Востоке» идет седьмым, а в последних семи поединках потерпел четыре поражения. У клуба из Уфы тоже неплохо с голами: за три периода забросили в среднем 2,7 раза — это 10-й показатель в КХЛ.
При этом против друг друга соперники обычно действуют аккуратно: пять шайб на двоих удалось оформить лишь в четырех из предыдущих 10 игр клубов в регулярке. А единственная встреча команд в этом сезоне завершилась минимальной победой «Авангарда» (1:0).
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3