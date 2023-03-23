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Португалия — Лихтенштейн: отличный шанс для Роналду улучшить голеадорскую статистику

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Португалия — Лихтенштейн 23 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Фото Global Look Press

23 марта в Лиссабоне состоится матч первого тура отборочного турнира ЧЕ-2024 Португалия — Лихтенштейн. Команды сойдутся на стадионе «Жозе Алваладе». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром выступит норвежец Эспен Эскос.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Лихтенштейн

Букмекерская компания PARI настолько уверена в победе Португалии, что не открыла рынок на успех команд или ничью. Поэтому вы можете взять, например, триумф хозяев с форой (-4.5) мяча за 1.70.

Ставка в 1000 рублей на этот результат принесет 1700 рублей в случае благоприятного исхода.

Аналитики убеждены в уничтожении Лихтенштейна. Тотал больше 5.5 гола идет за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.

Индивидуальный тотал больше 5.5 мяча для Португалии оценен в 2.17.

Последние четыре матча гости проиграли всухую. На обмен голами можно поставить за 3.50. Обратный рынок предложен за 1.30.

Три самых вероятных результата обещают разгром Лихтенштейна:

  • победа Португалии 5:0 идет за 6.50;

  • 4:0 — за 7.00;

  • 6:0 — за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Лихтенштейн

Португалия поменяла тренера после провала на чемпионате мира в Катаре — теперь команду возглавляет Роберто Мартинес. Криштиану Роналду тоже получил вызов, и, судя по заряженной игре португальца в Саудовской Аравии, он предельно мотивирован исправиться за провальный мундиаль.

В прошлом году Лихтенштейн проиграл все шесть матчей в рамках Лиги наций с общим счетом 1:11 и тоже сменил тренера на австрийского специалиста Рене Паурича. Правда, это вряд ли поможет им избежать последней строчки в группе отбора на Евро по прогнозам букмекеров.

Португалия, естественно, считается фаворитом и сделает все, чтобы перед своими фанатами извиниться за ЧМ и начать квалификацию ЧЕ максимально ярко. Сюда же можно добавить, что с Лихтенштейном португальцы играли семь раз — выиграли шесть встреч и один раз скатали ничью. Общий счет противостояния — 35:3.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-4.5) за 1.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Португалии по футболу
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Казахстан — Словения: где смотреть матч квалификации Евро-2024 23 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
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Максим Ненахов

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Локомотив

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