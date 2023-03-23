Португалия — Лихтенштейн: отличный шанс для Роналду улучшить голеадорскую статистику
23 марта в Лиссабоне состоится матч первого тура отборочного турнира ЧЕ-2024 Португалия — Лихтенштейн. Команды сойдутся на стадионе «Жозе Алваладе». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром выступит норвежец Эспен Эскос.
Букмекерская компания PARI настолько уверена в победе Португалии, что не открыла рынок на успех команд или ничью. Поэтому вы можете взять, например, триумф хозяев с форой (-4.5) мяча за 1.70.
Ставка в 1000 рублей на этот результат принесет 1700 рублей в случае благоприятного исхода.
Аналитики убеждены в уничтожении Лихтенштейна. Тотал больше 5.5 гола идет за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.
Индивидуальный тотал больше 5.5 мяча для Португалии оценен в 2.17.
Последние четыре матча гости проиграли всухую. На обмен голами можно поставить за 3.50. Обратный рынок предложен за 1.30.
Три самых вероятных результата обещают разгром Лихтенштейна:
Прогноз и ставка на матч Португалия — Лихтенштейн
Португалия поменяла тренера после провала на чемпионате мира в Катаре — теперь команду возглавляет Роберто Мартинес. Криштиану Роналду тоже получил вызов, и, судя по заряженной игре португальца в Саудовской Аравии, он предельно мотивирован исправиться за провальный мундиаль.
В прошлом году Лихтенштейн проиграл все шесть матчей в рамках Лиги наций с общим счетом 1:11 и тоже сменил тренера на австрийского специалиста Рене Паурича. Правда, это вряд ли поможет им избежать последней строчки в группе отбора на Евро по прогнозам букмекеров.
Португалия, естественно, считается фаворитом и сделает все, чтобы перед своими фанатами извиниться за ЧМ и начать квалификацию ЧЕ максимально ярко. Сюда же можно добавить, что с Лихтенштейном португальцы играли семь раз — выиграли шесть встреч и один раз скатали ничью. Общий счет противостояния — 35:3.
Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-4.5) за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4