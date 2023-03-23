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Казахстан — Словения: где смотреть матч квалификации Евро-2024 23 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Ян Облак.
Фото Global Look Press

23 марта Казахстан в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сыграет со Словенией. Матч пройдет на «Астана Арене», шведский арбитр Гленн Нюберг даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры для фанатов из России будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Словения

Букмекерская компания PARI считает Словению фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.82, что составляет 55% вероятности успеха. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.90 (16%), ничья — за 3.40 (29%).

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Казахстан проиграл три последних матча — два товарищеских и один в Лиге наций. Если вы верите, что «ястребы» не уступят в предстоящей игре, возьмите такой вариант за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за существенные 2.35, ТМ 2.5 — за 1.62.

В четырех из пяти последних матчей Словении произошел обмен голами. Условие «обе забьют» доступно за 2.17, «обе забьют — нет» — за 1.70.

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При этом на хотя бы один результативный удар Казахстана котировка — 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу Словении за 6.00.

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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