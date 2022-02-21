Поражение «Атлетико» принесло игроку букмекера больше полумиллиона рублей

16 февраля 2022 года «Атлетико» дома проиграл «Леванте» с минимальным счетом в 21-м туре чемпионата Испании по футболу. Результат матча принес игроку БЕТСИТИ больше полумиллиона рублей.

Счастливчик отважился на крупную ставку против фаворита встречи — 63 729 рублей с коэффициентом 8.50. Напомним, что «Атлетико», действующий чемпион примеры, борется за место в четверке сильнейших команд лиги. «Леванте» замыкает турнирную таблицу испанского первенства.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей, а во втором «Леванте» праздновал успех. На 54-й минуте Мелеро получил пас от де Фрутоса в штрафной мадридцев и точно пробил в ближний угол первым касанием. Облак был бессилен.

На 96-й минуте Корреа сравнял счет красивым ударом через себя, но гол был отменен. Судьи усмотрели фол в предшествующем эпизоде.

На 97-й минуте от второго гола ворота «Атлетико» уберегла перекладина. На 98-й мадридцы имели последний шанс спасти игру. Облак пришел в чужую штрафную и откликнулся на подачу партнера со штрафного — мяч летел в сторону «девятки», но разминулся со створом ворот.

Матч завершился минимальной победой «Леванте», а счастливчик получил на выплату 541 696,5 рублей. Чистая прибыль составила 477 967,5 рублей.