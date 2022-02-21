Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Поражение «Атлетико» принесло игроку букмекера больше полумиллиона рублей

Матвей Леонов
Жоау Феликс.
Фото Instagram

16 февраля 2022 года «Атлетико» дома проиграл «Леванте» с минимальным счетом в 21-м туре чемпионата Испании по футболу. Результат матча принес игроку БЕТСИТИ больше полумиллиона рублей.

Криштиану Роналду. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду увеличит отрыв от Месси в гонке бомбардиров ЛЧ

Счастливчик отважился на крупную ставку против фаворита встречи — 63 729 рублей с коэффициентом 8.50. Напомним, что «Атлетико», действующий чемпион примеры, борется за место в четверке сильнейших команд лиги. «Леванте» замыкает турнирную таблицу испанского первенства.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей, а во втором «Леванте» праздновал успех. На 54-й минуте Мелеро получил пас от де Фрутоса в штрафной мадридцев и точно пробил в ближний угол первым касанием. Облак был бессилен.

На 96-й минуте Корреа сравнял счет красивым ударом через себя, но гол был отменен. Судьи усмотрели фол в предшествующем эпизоде.

На 97-й минуте от второго гола ворота «Атлетико» уберегла перекладина. На 98-й мадридцы имели последний шанс спасти игру. Облак пришел в чужую штрафную и откликнулся на подачу партнера со штрафного — мяч летел в сторону «девятки», но разминулся со створом ворот.

Матч завершился минимальной победой «Леванте», а счастливчик получил на выплату 541 696,5 рублей. Чистая прибыль составила 477 967,5 рублей.

Испания. Лига 1. 21-й тур
16 февр, 21:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:1
Леванте
Голы
Мелеро, 54 (0:1)
Атлетико
Облак Хименес Савич Мандава (Лоди, 78) Кондогбья де Пауль (Жоау Феликс, 64) Коке (Врсалько, 65) Лемар (Эррера, 78) Льоренте Корреа Кунья (Суарес, 65)
Леванте
Карденас Сон Пьер Дуарте Касерес Мирамон Пепелу (Коке, 89) Барди (Мальса, 62) Мелеро (Вукчевич, 89) Рохер (Моралес, 68) Де Фрутос (Гомес, 68)
Предупреждения
де Пауль 26’, Савич 85’, Корреа 90+6’  -  Пепелу 70’, Гомес 76’, Мирамон 85’, Сон 90+7’
Судьи
Монтеро (Испания)

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Леванте
0
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кальяри» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 21 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости