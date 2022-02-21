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«Челси» — «Лилль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль» 22 февраля
Виталий Пудздрав
Хаким Зиеш.
Фото Reuters

22 февраля 2022 года «Челси» примет «Лилль» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Челси» можно за 1.33 — это примерно 72% вероятности. Триумф «Лилля» доступен за 10.0 (10%), а ничья — за 5.40 (18%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Лилля» можно выиграть 10 000 рублей в случае успеха гостей.

Сделать ставку на выход «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов можно за 1.19. Аналогичный выбор в пользу «Лилля» оценивается котировкой 5.10.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.46, а Ф2(+1) — за 2.75;

· Ф1(-1.5) идет за 1.98, а Ф2(+1.5) — за 1.88;

· Ф1(-2) идет за 2.65, а Ф2(+2) — за 1.47.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Поставить на «обе забьют» в этом матче вы можете за 2.13. Противоположный исход доступен за 1.71.

Шансы «Челси» забить минимум три мяча в предстоящей встрече оцениваются коэффициентом 2.46.

Уверены, что «Лилль» сумеет отличиться свыше одного раза? ИТБ2(1.5) доступен за 5.20.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.90.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Лилль

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Лилль
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Краснодар

 6
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Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Спартак

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