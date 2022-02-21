22 февраля 2022 года «Челси» примет «Лилль» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Челси» можно за 1.33 — это примерно 72% вероятности. Триумф «Лилля» доступен за 10.0 (10%), а ничья — за 5.40 (18%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Лилля» можно выиграть 10 000 рублей в случае успеха гостей.

Сделать ставку на выход «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов можно за 1.19. Аналогичный выбор в пользу «Лилля» оценивается котировкой 5.10.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.46, а Ф2(+1) — за 2.75;

· Ф1(-1.5) идет за 1.98, а Ф2(+1.5) — за 1.88;

· Ф1(-2) идет за 2.65, а Ф2(+2) — за 1.47.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Поставить на «обе забьют» в этом матче вы можете за 2.13. Противоположный исход доступен за 1.71.

Шансы «Челси» забить минимум три мяча в предстоящей встрече оцениваются коэффициентом 2.46.

Уверены, что «Лилль» сумеет отличиться свыше одного раза? ИТБ2(1.5) доступен за 5.20.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.90.