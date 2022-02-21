«Челси» — «Лилль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2022 года
22 февраля 2022 года «Челси» примет «Лилль» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Челси» можно за 1.33 — это примерно 72% вероятности. Триумф «Лилля» доступен за 10.0 (10%), а ничья — за 5.40 (18%).
При ставке в 1 000 рублей на победу «Лилля» можно выиграть 10 000 рублей в случае успеха гостей.
Сделать ставку на выход «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов можно за 1.19. Аналогичный выбор в пользу «Лилля» оценивается котировкой 5.10.
Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:
· Ф1(-1) идет за 1.46, а Ф2(+1) — за 2.75;
· Ф1(-1.5) идет за 1.98, а Ф2(+1.5) — за 1.88;
· Ф1(-2) идет за 2.65, а Ф2(+2) — за 1.47.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.
Поставить на «обе забьют» в этом матче вы можете за 2.13. Противоположный исход доступен за 1.71.
Шансы «Челси» забить минимум три мяча в предстоящей встрече оцениваются коэффициентом 2.46.
Уверены, что «Лилль» сумеет отличиться свыше одного раза? ИТБ2(1.5) доступен за 5.20.
Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7