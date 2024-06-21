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Польша — Австрия: Левандовски выйдет на поле, но вряд ли матч будет результативным

Прогноз на матч чемпионата Европы Польша — Австрия 21 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберт Левандовски (сборная Польши).
Фото Getty Images

21 июня Польша и Австрия сыграют во втором туре Евро-2024. Поединок группы D пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Халил Мелер из Турции. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.30 мск. Другие соперники по квартету — Нидерланды и Франция.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Польша
Австрия

Аналитики склоняются к победе красно-бело-красных. На успех Австрии можно поставить с коэффициентом 2.21, вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья доступна за 3.49 (27%), триумф «Орлов» — за близкие 3.44 (28%).

На первые набранные очки командой Роберта Левандовски (Х2) предложено сыграть за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86. Обмен голами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.08.

Эксперты считают, что наиболее вероятен ничейный счет — 1:1. На этот результат дали котировку 6.33.

Килиан Мбаппе. Франция даже без Мбаппе сильнее Нидерландов. «Оранжевые» часто проваливали очные матчи в последние годы

Прогноз и ставка на матч Польша — Австрия

В предстоящем матче можно ожидать напряженную борьбу с низкой результативностью. В шести предыдущих матчах Польши на Евро отличались оба соперника. Польша не проиграла в основное время в шести из восьми последних официальных встреч (три победы, три ничьи). Австрия также демонстрирует хорошую форму и не уступила в семи из девяти недавних официальных поединков (шесть побед и ничья). Напряженная борьба двух аутсайдеров группы также сыграет в пользу небольшого количества голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
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