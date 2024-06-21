21 июня Польша и Австрия сыграют во втором туре Евро-2024. Поединок группы D пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Халил Мелер из Турции. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.30 мск. Другие соперники по квартету — Нидерланды и Франция.

Аналитики склоняются к победе красно-бело-красных. На успех Австрии можно поставить с коэффициентом 2.21, вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья доступна за 3.49 (27%), триумф «Орлов» — за близкие 3.44 (28%).

На первые набранные очки командой Роберта Левандовски (Х2) предложено сыграть за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86. Обмен голами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.08.

Эксперты считают, что наиболее вероятен ничейный счет — 1:1. На этот результат дали котировку 6.33.

Прогноз и ставка на матч Польша — Австрия

В предстоящем матче можно ожидать напряженную борьбу с низкой результативностью. В шести предыдущих матчах Польши на Евро отличались оба соперника. Польша не проиграла в основное время в шести из восьми последних официальных встреч (три победы, три ничьи). Австрия также демонстрирует хорошую форму и не уступила в семи из девяти недавних официальных поединков (шесть побед и ничья). Напряженная борьба двух аутсайдеров группы также сыграет в пользу небольшого количества голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.