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Словакия — Украина: Довбику и компании нужно реабилитироваться за провал в первом туре

Прогноз на матч чемпионата Европы Словакия — Украина 21 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Артем Довбик (сборная Украины).
Фото Getty Images

21 июня сборные Словакии и Украины встретятся во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. Трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
Украина

Аналитики считают сине-желтых фаворитами: поставить на триумф коллектива Сергея Реброва можно за 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш Словакии оценен в 3.80 (26%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.35 (30%).

«Орлы» начали групповой этап с победы над сборной Бельгии (1:0). Котировка на то, что команда Франческо Кальцоны снова наберет очки, — 1.75.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.

На «обе забьют» дали коэффициент 1.93, обратный рынок представлен за 1.90.

В предыдущем поединке украинцы влетели Румынии (0:3). «Сухарь» в исполнении словаков можно взять за 3.80.

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Прогноз и ставка на матч Словакия — Украина

«Орлы» преподнесли одну из главных сенсаций первого тура — обыграли Бельгию (1:0). Команда Сергея Реброва тоже удивила — разгромно влетела Румынии (0:3). Несмотря на полярные результаты, у обеих команд практически идентичные показатели (xG) — 0.77 у словаков и 0.7 у сине-желтых. Если не учитывать товарищеские матчи, то парни Франческо Кальцоны не уходили с поля без гола в шести встречах подряд. Украинцы могут похвастаться тем, что их атаку возглавляет лучший бомбардир ла лиги — Артем Довбик. Силы соперников примерно равны, стартовые позиции тоже располагают к обмену голами: одни на моральном подъеме после победы над фаворитом, другие крайне мотивированы оправдаться за провал в стартовом поединке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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