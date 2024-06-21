Словакия — Украина: Довбику и компании нужно реабилитироваться за провал в первом туре
21 июня сборные Словакии и Украины встретятся во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. Трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики считают сине-желтых фаворитами: поставить на триумф коллектива Сергея Реброва можно за 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш Словакии оценен в 3.80 (26%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.35 (30%).
«Орлы» начали групповой этап с победы над сборной Бельгии (1:0). Котировка на то, что команда Франческо Кальцоны снова наберет очки, — 1.75.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.
На «обе забьют» дали коэффициент 1.93, обратный рынок представлен за 1.90.
В предыдущем поединке украинцы влетели Румынии (0:3). «Сухарь» в исполнении словаков можно взять за 3.80.
Прогноз и ставка на матч Словакия — Украина
«Орлы» преподнесли одну из главных сенсаций первого тура — обыграли Бельгию (1:0). Команда Сергея Реброва тоже удивила — разгромно влетела Румынии (0:3). Несмотря на полярные результаты, у обеих команд практически идентичные показатели (xG) — 0.77 у словаков и 0.7 у сине-желтых. Если не учитывать товарищеские матчи, то парни Франческо Кальцоны не уходили с поля без гола в шести встречах подряд. Украинцы могут похвастаться тем, что их атаку возглавляет лучший бомбардир ла лиги — Артем Довбик. Силы соперников примерно равны, стартовые позиции тоже располагают к обмену голами: одни на моральном подъеме после победы над фаворитом, другие крайне мотивированы оправдаться за провал в стартовом поединке.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4