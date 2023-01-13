Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

13 января в матче 18-го тура чемпионата Италии встретятся лидирующий «Наполи» и идущий вторым «Ювентус». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.06, вероятность — около 47%. Успех команды Массимилиано Аллегри предложен с котировкой 4.10 (24%) — это самый маловероятный итог встречи. Ничья идет за 3.40 (29%).

Ждете победу от лидера чемпионата? Ставка в 1000 рублей на успех «Наполи» при благоприятном исходе принесет 2060 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.10;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• успех «Наполи» 2:0 — за 8.20.

Аналитики сильно сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.20, ТМ 2.5 можно взять за более реалистичные 1.73.

Команды — одни из лидеров по результативности в чемпионате Италии: неаполитанцы за 17 туров вонзили 39 мячей, «старая синьора» — 26. Шанс увидеть в предстоящем матче забитые мячи от обоих коллективов оценен в 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.82.

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

Обе команды владеют неплохой атакой и входят в топ-5 серии А по забитым мячам, но также соперники отлично защищаются. «Наполи» за 17 матчей чемпионата пропустил 13 мячей, «Ювентус» — лишь семь, это второй и первый показатель в серии А соответственно. К тому же в последнее время матчи коллективов не отличаются результативностью: в пяти последних играх «маленьких ослов» в чемпионате на табло лишь дважды загоралось больше двух забитых мячей, у «Ювентуса» за этот же срок — всего однажды.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 — за 1.73.