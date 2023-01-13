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«Наполи» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 13 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

13 января в матче 18-го тура чемпионата Италии встретятся лидирующий «Наполи» и идущий вторым «Ювентус». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.30 мск.

13.01.2023 | Наполи — Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.06, вероятность — около 47%. Успех команды Массимилиано Аллегри предложен с котировкой 4.10 (24%) — это самый маловероятный итог встречи. Ничья идет за 3.40 (29%).

Ждете победу от лидера чемпионата? Ставка в 1000 рублей на успех «Наполи» при благоприятном исходе принесет 2060 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.10;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• успех «Наполи» 2:0 — за 8.20.

Аналитики сильно сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.20, ТМ 2.5 можно взять за более реалистичные 1.73.

Команды — одни из лидеров по результативности в чемпионате Италии: неаполитанцы за 17 туров вонзили 39 мячей, «старая синьора» — 26. Шанс увидеть в предстоящем матче забитые мячи от обоих коллективов оценен в 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.82.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

Обе команды владеют неплохой атакой и входят в топ-5 серии А по забитым мячам, но также соперники отлично защищаются. «Наполи» за 17 матчей чемпионата пропустил 13 мячей, «Ювентус» — лишь семь, это второй и первый показатель в серии А соответственно. К тому же в последнее время матчи коллективов не отличаются результативностью: в пяти последних играх «маленьких ослов» в чемпионате на табло лишь дважды загоралось больше двух забитых мячей, у «Ювентуса» за этот же срок — всего однажды.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 — за 1.73.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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