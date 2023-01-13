«Наполи» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 13 января 2023 года
13 января в матче 18-го тура чемпионата Италии встретятся лидирующий «Наполи» и идущий вторым «Ювентус». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 22.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.06, вероятность — около 47%. Успех команды Массимилиано Аллегри предложен с котировкой 4.10 (24%) — это самый маловероятный итог встречи. Ничья идет за 3.40 (29%).
Ждете победу от лидера чемпионата? Ставка в 1000 рублей на успех «Наполи» при благоприятном исходе принесет 2060 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа хозяев 1:0 идет за 6.10;
• ничья 1:1 — за 6.30;
• успех «Наполи» 2:0 — за 8.20.
Аналитики сильно сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.20, ТМ 2.5 можно взять за более реалистичные 1.73.
Команды — одни из лидеров по результативности в чемпионате Италии: неаполитанцы за 17 туров вонзили 39 мячей, «старая синьора» — 26. Шанс увидеть в предстоящем матче забитые мячи от обоих коллективов оценен в 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.82.
Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года
Обе команды владеют неплохой атакой и входят в топ-5 серии А по забитым мячам, но также соперники отлично защищаются. «Наполи» за 17 матчей чемпионата пропустил 13 мячей, «Ювентус» — лишь семь, это второй и первый показатель в серии А соответственно. К тому же в последнее время матчи коллективов не отличаются результативностью: в пяти последних играх «маленьких ослов» в чемпионате на табло лишь дважды загоралось больше двух забитых мячей, у «Ювентуса» за этот же срок — всего однажды.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 — за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2