«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 13 января 2023 года
13 января в рамках 17-го тура чемпионата Испании борющийся за место в топ-4 «Вильярреал» отправится на выезд к сражающейся за выживание «Сельте». Игра пройдет в Виго на стадионе «Балаидос», главный арбитр матча Хавьер Альберола Рохас даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75, что составляет около 35% вероятности. Триумф команды Кике Сетьена доступен за чуть большие 2.85 (34%), ничья идет за 3.10 (31%).
Считаете, что «желтая подлодка» сильнее соперника? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд на успех:
• ничья 1:1 идет за 6.00;
• победа «Сельты» 1:0 — за 7.10;
• успех гостей с таким же счетом — за 7.20.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.70. Команды действительно не очень много забивают: «Сельта» в чемпионате заколачивает ровно гол за матч, «Вильярреал» — 1.2 мяча за игру.
При этом ждете забитые мячи сразу от обеих команд? Этот рынок оценен в 1.95, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.85.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Сельта» — «Вильярреал» 13 января 2023 года
«Желтая подлодка» подплыла к матчу в отличной форме: выиграла в чемпионате в трех матчах подряд, а в последнем туре справилась с «Реалом» (2:1). Всего же за 16 туров команда Сетьена потерпела пять поражений, но одно — от «Барселоны», еще три от команд, борющихся за ЛЧ вместе с «Вильярреалом», и лишь одно от «Мальорки» с 10-го места. Соперникам ниже классом гости обычно не уступают.
«Сельта» же вообще идет у самой зоны вылета — отрыв от 18-го места всего одно очко. Также «кельты» мало забивают — ровно гол за игру, зато по пропущенным идут на втором месте в чемпионате: получили 27 мячей, больше только у «Эльче» с последнего места.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2