«Челси» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч АПЛ 23 января

23 января в 23-м туре чемпионата Англии «Челси» проведет матч с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды можно поставить с котировкой 1.66 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (32%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

При ставке в 1000 рублей на «Тоттенхэм» потенциальная выплата составит 5000 рублей.

Удаление в этой встрече возможно за 6.00. Пенальти — за 2.70. Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.