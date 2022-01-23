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Сегодня, 17:15

«Челси» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч АПЛ 23 января

Егор Сергеев
Гарри Кейн.
Фото Getty Images

23 января в 23-м туре чемпионата Англии «Челси» проведет матч с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды можно поставить с котировкой 1.66 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (32%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

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При ставке в 1000 рублей на «Тоттенхэм» потенциальная выплата составит 5000 рублей.

Удаление в этой встрече возможно за 6.00. Пенальти — за 2.70. Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.97.

  • ТМ 0.5 — 12.0;

  • обе забьют: нет — 1.85;

  • точный счет: 4:1 — 20.0.

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ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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