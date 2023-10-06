ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года
6 октября в КХЛ состоится суперматч — ЦСКА в Москве сразится со СКА. Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции назначен на 18.30 мск.
ЦСКА — небольшой фаворит предстоящей битвы, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу московских армейцев в основное время можно поставить под коэффициент 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех СКА — за 2.90 (34%).
Питерцы не проиграли ЦСКА в столице всего три из 10 последних матчей. Вариант Х2 предложено взять за 1.63.
Только в одной из семи предыдущих очных встреч соперники забросили больше четырех шайб. Присмотритесь к ставке на ТМ 4.5 за 2.11. Если же верите, что на этот раз команды раззабиваются, оформите ТБ 4.5 за 1.72.
На то, что ЦСКА и СКА забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.77. Если этого не произойдет, сыграет 1.93.
Овертайм в игре предложен за 3.90, а его отсутствие — за 1.26.
Победа команды Федорова с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.73, коллектива Ротенберга — за 2.09.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА
Кто бы мог подумать, что в начале октября СКА будет занимать предпоследнее место в конференции, всего на пять очков опережая безнадежный «Витязь». Но такова реальность: на счету одного из фаворитов Кубка Гагарина шесть побед при семи поражениях, разница шайб — 31:27. В середине сентября команда Ротенберга прервала серию из пяти поражений и победила четырежды подряд, но неприятности вернулись: в последних двух встречах прилетели поражения от «Сочи» (4:5) и минского «Динамо» (2:4). Причем в столице Белоруссии СКА вел 2:0.
ЦСКА в трех предыдущих играх забросил сумасшедшие 20 шайб в ворота «Сочи», «Витязя» и «Барыса». Всего на счету армейцев стало 44 гола в этом сезоне, и они переместились на пятое место в списке самых результативных команд конференции. Причем в команде Федорова нет ярко выраженного лидера атаки — ЦСКА, как и прежде, силен коллективно.
Учитывая, что матч пройдет в Москве, где у СКА в принципе не очень получается сопротивляться этому сопернику, гостей ждет новая порция разочарований.
Рекомендуемая ставка: ЦСКА забросит три и более шайбы за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1