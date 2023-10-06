Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА 6 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Федотов.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА

6 октября в КХЛ состоится суперматч — ЦСКА в Москве сразится со СКА. Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции назначен на 18.30 мск.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Нефтехимиком&raquo;. «Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года

ЦСКА — небольшой фаворит предстоящей битвы, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу московских армейцев в основное время можно поставить под коэффициент 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех СКА — за 2.90 (34%).

Питерцы не проиграли ЦСКА в столице всего три из 10 последних матчей. Вариант Х2 предложено взять за 1.63.

Только в одной из семи предыдущих очных встреч соперники забросили больше четырех шайб. Присмотритесь к ставке на ТМ 4.5 за 2.11. Если же верите, что на этот раз команды раззабиваются, оформите ТБ 4.5 за 1.72.

На то, что ЦСКА и СКА забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.77. Если этого не произойдет, сыграет 1.93.

Овертайм в игре предложен за 3.90, а его отсутствие — за 1.26.

Победа команды Федорова с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.73, коллектива Ротенберга — за 2.09.

Квинси Промес. «Спартак» и ЦСКА синхронно проиграли в Кубке России. Ну и кто теперь фаворит дерби?

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Кто бы мог подумать, что в начале октября СКА будет занимать предпоследнее место в конференции, всего на пять очков опережая безнадежный «Витязь». Но такова реальность: на счету одного из фаворитов Кубка Гагарина шесть побед при семи поражениях, разница шайб — 31:27. В середине сентября команда Ротенберга прервала серию из пяти поражений и победила четырежды подряд, но неприятности вернулись: в последних двух встречах прилетели поражения от «Сочи» (4:5) и минского «Динамо» (2:4). Причем в столице Белоруссии СКА вел 2:0.

ЦСКА в трех предыдущих играх забросил сумасшедшие 20 шайб в ворота «Сочи», «Витязя» и «Барыса». Всего на счету армейцев стало 44 гола в этом сезоне, и они переместились на пятое место в списке самых результативных команд конференции. Причем в команде Федорова нет ярко выраженного лидера атаки — ЦСКА, как и прежде, силен коллективно.

Учитывая, что матч пройдет в Москве, где у СКА в принципе не очень получается сопротивляться этому сопернику, гостей ждет новая порция разочарований.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забросит три и более шайбы за 1.94.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости