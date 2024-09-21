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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Нагучев ждет порку для гостей

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Габи Жезус.
Фото Global Look Press

22 сентября в 18.30 по московскому времени «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в пятом туре АПЛ. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
22 сент, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

В какой форме «Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии прекрасно стартовал в новом сезоне АПЛ. В первых четырех турах «Манчестер Сити» победил «Челси» (2:0), «Ипсвич» (4:1), «Вест Хэм» (3:1) и «Брентфорд» (2:1). Эти успешные результаты позволяют команде возглавлять таблицу. «Горожане» на два балла опережают «Арсенал» и «Ньюкасл», которые располагаются следом. А в первом матче в Лиге чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле сыграли вничью с «Интером» (0:0).

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В текущем розыгрыше АПЛ «Сити» мощно смотрится в нападении и лидирует по забитым мячам (11). На старте сезона в потрясающей форме находится Эрлинг Холанн, на счету которого уже девять голов. В последней встрече в премьер-лиге против «Брентфорда» форвард манкунианцев оформил дубль, а до этого отметился хет-триком в играх с «Ипсвичем» и «Вест Хэмом». Правда, в матче Лиги чемпионов против «Интера» норвежцу не удалось поразить ворота соперника. В этом поединке «горожане» превзошли нерадзурри по ударам (22 против 13) и опасным моментам, но так и не сумели забить.

 
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В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» довольно удачно проводит этот сезон. В четырех турах АПЛ «канониры» победили «Вулверхэмптон» (2:0) и «Астон Виллу» (2:0), сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) и в дерби сломили сопротивление «Тоттенхэма» (1:0). С 10 очками подопечные Микеля Артеты занимают второе место в таблице, опережая «Ньюкасл» с третьей строчки по дополнительным показателям. Тем временем выступление в Лиге чемпионов лондонцы начали с гостевой ничьей в матче против «Аталанты» (0:0).

«Арсенал» демонстрирует высокую надежность защиты и наравне с «Ливерпулем» лидирует в АПЛ по пропущенным голам (всего один). А вот в атаке «канониры» действуют не столь впечатляюще и делят только пятую позицию с «Ньюкаслом», «Брайтоном», «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» по результативности (по шесть мячей). При этом в пяти голах лондонцев принял участие Букайо Сака, который забил гол и сделал четыре ассиста. Стоит отметить, что последняя встреча в Лиге чемпионов с «Аталантой» сложилась непросто для «Арсенала», который впервые в сезоне не смог отличиться. К тому же «канониры» были близки к пропущенному голу, но этому помешал голкипер лондонцев Давид Райя, отразивший удар Матео Ретеги с пенальти.

 
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Арсенал» успешно противостоял «Манчестер Сити» в очных поединках. Сначала «канониры» по пенальти победили в Суперкубке Англии (1:1, 4:1 пен.), а затем взяли четыре очка во встречах с «горожанами» в рамках АПЛ (1:0 и 0:0). Правда, до этого «Манчестер Сити» выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах (1:0, 4:1, 1:0, 5:0, 2:1, 1:0, 3:1 и 4:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» 22 сентября

«И «Манчестер Сити», и «Арсенал» посреди недели завершили свои матчи Лиги чемпионов со счетом 0:0. Однако я сомневаюсь, что очная встреча команд в АПЛ пройдет без голов. Думаю, что «горожане» выиграют, так как их атакующий потенциал все-таки повыше, чем у «канониров». Мне кажется, что с первых минут на поле появятся Гюндоган и Фоден, хорошо вышедшие на замену в матче против «Интера». Предлагаю поставить на то, что «Сити» одержит победу в обоих таймах. Такой вариант вполне вероятен, учитывая, что почти во всех встречах этого сезона АПЛ подопечные Гвардиолы забивали в каждом из таймов. А если это кажется кому-то рискованным, то можно взять победу «Сити» с индивидуальным тоталом больше 1.5 за 2.25», — заявил Нагучев.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
2
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
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