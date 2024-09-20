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«Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке — а что будет в РПЛ? Бело-голубые не уступили в четырех матчах подряд

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 22 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Эсекиель Барко и Бителло («Спартак» — «Динамо»).
Фото Global Look Press
Беспроигрышная серия красно-белых чуть скромнее.

22 сентября на «Лукойл Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет «Динамо» в девятом туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 15.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 22 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Спартак» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 45%. Выигрыш бело-голубых доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.85 (26%).

«Динамо» уступило в трех дерби подряд на «Лукойл Арене». Считаете, что теперь гости наберут очки? Опция Х2 ждет вас за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Обмен голами предложили за 1.55, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Успех красно-белых с форой (0) представлен за 1.50. Этот же рынок для команды Марцела Лички дали с котировкой 2.55.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 сентября 2024 года

За прошедший месяц красно-белые разжились только двумя победами из пяти возможных — обыграли «Рубин» (1:0) в чемпионате России и «Крылья Советов» (4:1) в Кубке. Помимо нулевой ничьей с «Зенитом», парни Деяна Станковича дважды потеряли очки с махачкалинским «Динамо» — после домашнего кубкового поражения (0:1) разошлись миром на «Анжи Арене» (1:1) в РПЛ.

По итогам восьми туров чемпионата «Спартак» завис на пятой строчке таблицы. На одну позицию выше красно-белых расположилось «Динамо» московские клубы разделяет лишь один балл. После домашнего поражения от «Краснодара» (0:1) бело-голубые вышли на беспроигрышную серию из четырех матчей — правда, победили только в половине из них. Оба успеха случились на «ВТБ Арене»: команда Марцела Лички прихлопнула «Крылья Советов» (5:1) в Кубке и «Ахмат» (4:2) в РПЛ. Выезды к «Оренбургу» и махачкалинскому «Динамо» обернулись ничьими с одинаковым счетом (2:2).

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«Спартак» может похвастаться одной из самых прочных оборон лиги — за восемь туров красно-белые получили в свои ворота всего четыре мяча, меньше пропустили только «Краснодар» (3) и «Зенит» (1). Динамовцы отличились в другом компоненте — входят в топ-4 самых результативных клубов чемпионата. Бело-голубые отличились 15 раз — столько же голов у ЦСКА, больше них оформили лишь «Зенит» и «Локомотив» (по 19).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Динамо»

Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, а Луиса Чавеса — из-за мышечной травмы. В лазарете красно-белых как минимум до ноября находится Никита Чернов — защитник продолжает восстановление после перелома плюсневой кости. Также из строя выбыл Виллиан Жозе — характер повреждения бразильца не раскрывается.

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«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч

В конце июля команда Марцела Лички уже приезжала на «Лукойл Арену» — в первом туре группового этапа Кубка России. Дерби закончилось разгромом: на 37-й минуте Игорь Лещук помог отличиться Манфреду Угальде, на 68-й Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов закрепил успех «Спартака» на 75-й.

История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 64 матча, у красно-белых трехкратное преимущество по числу побед — 33 против 10. Еще 21 поединок завершился вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Последние четыре игры бело-голубых выдались яркими — в каждой команда Лички оформила минимум два мяча и позволила отличиться сопернику. В результативную перестрелку получилось втянуть даже махачкалинское «Динамо», которое в этом сезоне прежде ни разу не пробило верх по голам. Московское дерби почти наверняка продлит тренд: красно-белые победили с крупным счетом в четырех матчах на «Лукойл Арене» из семи. Причем одна из жертв «Спартака» — как раз динамовцы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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