«Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке — а что будет в РПЛ? Бело-голубые не уступили в четырех матчах подряд
22 сентября на «Лукойл Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет «Динамо» в девятом туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 15.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 22 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Спартак» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 45%. Выигрыш бело-голубых доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.85 (26%).
«Динамо» уступило в трех дерби подряд на «Лукойл Арене». Считаете, что теперь гости наберут очки? Опция Х2 ждет вас за 1.80.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Обмен голами предложили за 1.55, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.45.
Успех красно-белых с форой (0) представлен за 1.50. Этот же рынок для команды Марцела Лички дали с котировкой 2.55.
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«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 сентября 2024 года
За прошедший месяц красно-белые разжились только двумя победами из пяти возможных — обыграли «Рубин» (1:0) в чемпионате России и «Крылья Советов» (4:1) в Кубке. Помимо нулевой ничьей с «Зенитом», парни Деяна Станковича дважды потеряли очки с махачкалинским «Динамо» — после домашнего кубкового поражения (0:1) разошлись миром на «Анжи Арене» (1:1) в РПЛ.
По итогам восьми туров чемпионата «Спартак» завис на пятой строчке таблицы. На одну позицию выше красно-белых расположилось «Динамо» — московские клубы разделяет лишь один балл. После домашнего поражения от «Краснодара» (0:1) бело-голубые вышли на беспроигрышную серию из четырех матчей — правда, победили только в половине из них. Оба успеха случились на «ВТБ Арене»: команда Марцела Лички прихлопнула «Крылья Советов» (5:1) в Кубке и «Ахмат» (4:2) в РПЛ. Выезды к «Оренбургу» и махачкалинскому «Динамо» обернулись ничьими с одинаковым счетом (2:2).
«Спартак» может похвастаться одной из самых прочных оборон лиги — за восемь туров красно-белые получили в свои ворота всего четыре мяча, меньше пропустили только «Краснодар» (3) и «Зенит» (1). Динамовцы отличились в другом компоненте — входят в топ-4 самых результативных клубов чемпионата. Бело-голубые отличились 15 раз — столько же голов у ЦСКА, больше них оформили лишь «Зенит» и «Локомотив» (по 19).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Динамо»
Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, а Луиса Чавеса — из-за мышечной травмы. В лазарете красно-белых как минимум до ноября находится Никита Чернов — защитник продолжает восстановление после перелома плюсневой кости. Также из строя выбыл Виллиан Жозе — характер повреждения бразильца не раскрывается.
«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч
В конце июля команда Марцела Лички уже приезжала на «Лукойл Арену» — в первом туре группового этапа Кубка России. Дерби закончилось разгромом: на 37-й минуте Игорь Лещук помог отличиться Манфреду Угальде, на 68-й Хесус Медина реализовал пенальти, а Павел Маслов закрепил успех «Спартака» на 75-й.
История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 64 матча, у красно-белых трехкратное преимущество по числу побед — 33 против 10. Еще 21 поединок завершился вничью.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»
Последние четыре игры бело-голубых выдались яркими — в каждой команда Лички оформила минимум два мяча и позволила отличиться сопернику. В результативную перестрелку получилось втянуть даже махачкалинское «Динамо», которое в этом сезоне прежде ни разу не пробило верх по голам. Московское дерби почти наверняка продлит тренд: красно-белые победили с крупным счетом в четырех матчах на «Лукойл Арене» из семи. Причем одна из жертв «Спартака» — как раз динамовцы.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1