В прошлом сезоне «Вильярреал» и «Барса» порадовали результативными перестрелками. Новая встреча соперников обещает продолжение
22 сентября «Барселона» навесит «Вильярреал» в шестом туре чемпионата Испании. Игра состоится на «Эстадио де ла Серамика». Стартовый свисток судьи Матео Бускетса прозвучит в 19.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» 22 сентября 2024 года
Аналитики отдали предпочтение сине-гранатовым: поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 1.83, что составляет примерно 50% вероятности. Успех команды Марселино оценили в 3.85 (26%). Ничью — в 4.20 (24%).
«Вильярреал» начал сезон без поражений. Считаете, что беспроигрышная серия «желтой подлодки» продолжится? Опция 1Х доступна за 2.01.
Тотал больше трех мячей идет за 1.58, ТМ 3 — за 2.28. Рынок «обе забьют» предложили за 1.42, обратный вариант дали с котировкой 2.70.
Два из трех наиболее ожидаемых результатов матча, по мнению экспертов, указывают на ничью:
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«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 22 сентября 2024 года
В прошлые выходные «желтая подлодка» обыграла «Мальорку» (2:1) и продлила беспроигрышную серию до пяти туров. Команда Марселино стартовала в примере с ничьей против «Атлетико» (2:2), обыграла «Севилью» (2:1) и «Сельту» (4:3), а прямо перед перерывом на сборные разделила очки с «Валенсией» (1:1).
«Вильярреал» набрал поровну очков с «Атлетико» и «Реалом» — по 11. Отставание от лидирующей в таблице «Барселоны» — четыре балла. А еще «желтая подлодка» замыкает тройку самых результативных команд примеры с 11 голами — только «Сельта» (13) и «Барса» (17) забили больше.
В четверг каталонцы потерпели первое поражение при Ханси Флике — уступили «Монако» (1:2) в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов. Сине-гранатовые пострадали из-за раннего удаления — уже на 10-й минуте Эрик Гарсия схватил прямую красную за фол последней надежды. Монегаски реализовали численное преимущество через шесть минут — отличился Магн Аклиуш. Ламин Ямаль сравнял счет на 28-й минуте, но на 71-й «Барса» пропустила снова — от Джорджа Иленикена.
При этом в ла лиге у блауграны все прекрасно — пять побед из пяти с общим счетом 17:4 и уверенное лидерство в таблице. Под руководством отлично знакомого тренера снова разрывает Роберт Левандовски — поляк оформил уже четыре гола и два ассиста. Новичок Дани Ольмо забил три мяча в трех матчах, а Рафинья стал незаменимым игроком — важен как с мячом, так и без мяча. Бразилец сделал 3+2, но абсолютно лучший по баллам за результативность — Ямаль, у которого 3+4.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Вильярреал» — «Барселона»
У «желтой подлодки» потерь нет. А вот лазарет сине-гранатовых переполнен: из-за различных повреждений недоступны Гави, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Рональд Араухо, Дани Ольмо и Фермин Лопес.
«Вильярреал» — «Барселона»: статистика личных встреч
Оба поединка соперников в прошлом сезоне получились необычайно яркими: на «Эстадио де ла Серамика» забили семь мячей на двоих, на «Олимпик Льюис Компанис» — восемь. Каталонцы выиграли на выезде (4:3), но уступили дома (3:5) — именно после той встречи Хави выступил с уже знаменитым заявлением об отставке.
Суммарно история противостояния соперников в ла лиге насчитывает 48 матчей. У блауграны почти трехкратное преимущество по числу побед — 29 против 10. Еще девять поединков завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Барселона»
Встреча на «Эстадио де ла Серамика» обещает стать богатой на голы: в нынешнем чемпионате команда Марселино уже устраивала здесь результативные перестрелки с «Атлетико» (2:2) и «Сельтой» (4:3). Теперь к «желтой подлодке» приедет самый забивной клуб примеры. В предыдущем сезоне соперники подарили яркие противостояния — ждем продолжения.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1