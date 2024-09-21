В прошлом сезоне «Вильярреал» и «Барса» порадовали результативными перестрелками. Новая встреча соперников обещает продолжение

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» 22 сентября 2024 года

Обе команды стартовали в примере без поражений.

22 сентября «Барселона» навесит «Вильярреал» в шестом туре чемпионата Испании. Игра состоится на «Эстадио де ла Серамика». Стартовый свисток судьи Матео Бускетса прозвучит в 19.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» 22 сентября 2024 года

Аналитики отдали предпочтение сине-гранатовым: поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 1.83, что составляет примерно 50% вероятности. Успех команды Марселино оценили в 3.85 (26%). Ничью — в 4.20 (24%).

«Вильярреал» начал сезон без поражений. Считаете, что беспроигрышная серия «желтой подлодки» продолжится? Опция 1Х доступна за 2.01.

Тотал больше трех мячей идет за 1.58, ТМ 3 — за 2.28. Рынок «обе забьют» предложили за 1.42, обратный вариант дали с котировкой 2.70.

Два из трех наиболее ожидаемых результатов матча, по мнению экспертов, указывают на ничью:

1:1 — за 7.80;

2:1 в пользу каталонцев — за 8.00;

2:2 — за 10.00.

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«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 22 сентября 2024 года

В прошлые выходные «желтая подлодка» обыграла «Мальорку» (2:1) и продлила беспроигрышную серию до пяти туров. Команда Марселино стартовала в примере с ничьей против «Атлетико» (2:2), обыграла «Севилью» (2:1) и «Сельту» (4:3), а прямо перед перерывом на сборные разделила очки с «Валенсией» (1:1).

«Вильярреал» набрал поровну очков с «Атлетико» и «Реалом» — по 11. Отставание от лидирующей в таблице «Барселоны» — четыре балла. А еще «желтая подлодка» замыкает тройку самых результативных команд примеры с 11 голами — только «Сельта» (13) и «Барса» (17) забили больше.

В четверг каталонцы потерпели первое поражение при Ханси Флике — уступили «Монако» (1:2) в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов. Сине-гранатовые пострадали из-за раннего удаления — уже на 10-й минуте Эрик Гарсия схватил прямую красную за фол последней надежды. Монегаски реализовали численное преимущество через шесть минут — отличился Магн Аклиуш. Ламин Ямаль сравнял счет на 28-й минуте, но на 71-й «Барса» пропустила снова — от Джорджа Иленикена.

При этом в ла лиге у блауграны все прекрасно — пять побед из пяти с общим счетом 17:4 и уверенное лидерство в таблице. Под руководством отлично знакомого тренера снова разрывает Роберт Левандовски — поляк оформил уже четыре гола и два ассиста. Новичок Дани Ольмо забил три мяча в трех матчах, а Рафинья стал незаменимым игроком — важен как с мячом, так и без мяча. Бразилец сделал 3+2, но абсолютно лучший по баллам за результативность — Ямаль, у которого 3+4.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Вильярреал» — «Барселона»

У «желтой подлодки» потерь нет. А вот лазарет сине-гранатовых переполнен: из-за различных повреждений недоступны Гави, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Рональд Араухо, Дани Ольмо и Фермин Лопес.

«Вильярреал» — «Барселона»: статистика личных встреч

Оба поединка соперников в прошлом сезоне получились необычайно яркими: на «Эстадио де ла Серамика» забили семь мячей на двоих, на «Олимпик Льюис Компанис» — восемь. Каталонцы выиграли на выезде (4:3), но уступили дома (3:5) — именно после той встречи Хави выступил с уже знаменитым заявлением об отставке.

Суммарно история противостояния соперников в ла лиге насчитывает 48 матчей. У блауграны почти трехкратное преимущество по числу побед — 29 против 10. Еще девять поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Барселона»

Встреча на «Эстадио де ла Серамика» обещает стать богатой на голы: в нынешнем чемпионате команда Марселино уже устраивала здесь результативные перестрелки с «Атлетико» (2:2) и «Сельтой» (4:3). Теперь к «желтой подлодке» приедет самый забивной клуб примеры. В предыдущем сезоне соперники подарили яркие противостояния — ждем продолжения.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

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