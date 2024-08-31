«Локомотив» — «Краснодар»: Гурцкая советует ставить на точный счет
Известный агент и амбассадор FONBET Тимур Гурцкая дает прогноз на матч 7-го тура чемпионата России. «Локомотив» примет «Краснодар» 1 сентября в 19.45 по московскому времени.
В какой форме «Локомотив»
«Железнодорожники» выиграли восемь из девяти матчей в этом сезоне, поэтому лидируют в РПЛ и своей группе в FONBET Кубке России. В августе «Локо» обыграл «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростов» (3:2) в чемпионате и в Кубке «Оренбург» (3:2) с «Химками» (4:0). Четвертая команда прошлого сезона опережает чемпионов из «Зенита» на одно очко, при этом в активе обоих клубов по 15 забитых голов.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
Сразу в восьми (3+5) результативных атаках поучаствовал 18-летний Алексей Батраков. Наравне с ним по мячам идет нападающий Дмитрий Воробьев, летом перебравшийся из «Оренбурга». Травмированный защитник Лукас Фассон не попадет в заявку на встречу с «Краснодаром».
В какой форме «Краснодар»
«Быки» неудачно начали сезон — уступили «Зениту» (2:4) в Суперкубке и сыграли вничью в трех стартовых турах РПЛ с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (1:1). Зато в трех следующих матчах чемпионата «Краснодар» победил ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1) и «Динамо» (1:0). В двух из трех последних игр отличился форвард Мозес Кобнан, как и лучший ассистент прошлого сезона Эдуард Сперцян. После ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ» южане надежно играют в обороне благодаря спасениям Станислава Агкацева. Вратарь прибавляет в каждой игре, а против бело-голубых совершил сразу 11 сейвов. Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан и нападающий Владислав Кокшаров из-за повреждений не сыграют в Москве.
«Локомотив» — «Краснодар»: статистика личных встреч
Обе встречи в прошлом чемпионате завершились вничью (1:1, 1:1), а перед этим в восьми случаях подряд неизменно побеждали хозяева.
Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября
«Встречаются команды с первого и третьего мест. «Локомотив» будет играть агрессивно и подаст много угловых. «Краснодар» еще ни одного поражения не потерпел. Думаю, будет очень упорная борьба. Поставлю на 1:1 в этом матче, учитывая, что последние два раза эти команды сыграли с таким счетом», — заявил Гурцкая.
В букмекерской компании FONBET точный счет 1:1 предложено взять с коэффициентом 7.50.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
4
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
5
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
6
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1