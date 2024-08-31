«Локомотив» — «Краснодар»: Гурцкая советует ставить на точный счет

Известный агент и амбассадор FONBET Тимур Гурцкая дает прогноз на матч 7-го тура чемпионата России. «Локомотив» примет «Краснодар» 1 сентября в 19.45 по московскому времени.

В какой форме «Локомотив»

«Железнодорожники» выиграли восемь из девяти матчей в этом сезоне, поэтому лидируют в РПЛ и своей группе в FONBET Кубке России. В августе «Локо» обыграл «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростов» (3:2) в чемпионате и в Кубке «Оренбург» (3:2) с «Химками» (4:0). Четвертая команда прошлого сезона опережает чемпионов из «Зенита» на одно очко, при этом в активе обоих клубов по 15 забитых голов.

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Сразу в восьми (3+5) результативных атаках поучаствовал 18-летний Алексей Батраков. Наравне с ним по мячам идет нападающий Дмитрий Воробьев, летом перебравшийся из «Оренбурга». Травмированный защитник Лукас Фассон не попадет в заявку на встречу с «Краснодаром».

В какой форме «Краснодар»

«Быки» неудачно начали сезон — уступили «Зениту» (2:4) в Суперкубке и сыграли вничью в трех стартовых турах РПЛ с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (1:1). Зато в трех следующих матчах чемпионата «Краснодар» победил ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1) и «Динамо» (1:0). В двух из трех последних игр отличился форвард Мозес Кобнан, как и лучший ассистент прошлого сезона Эдуард Сперцян. После ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ» южане надежно играют в обороне благодаря спасениям Станислава Агкацева. Вратарь прибавляет в каждой игре, а против бело-голубых совершил сразу 11 сейвов. Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан и нападающий Владислав Кокшаров из-за повреждений не сыграют в Москве.

«Локомотив» — «Краснодар»: статистика личных встреч

Обе встречи в прошлом чемпионате завершились вничью (1:1, 1:1), а перед этим в восьми случаях подряд неизменно побеждали хозяева.

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября

«Встречаются команды с первого и третьего мест. «Локомотив» будет играть агрессивно и подаст много угловых. «Краснодар» еще ни одного поражения не потерпел. Думаю, будет очень упорная борьба. Поставлю на 1:1 в этом матче, учитывая, что последние два раза эти команды сыграли с таким счетом», — заявил Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET точный счет 1:1 предложено взять с коэффициентом 7.50.

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