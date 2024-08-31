Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:55

«Локомотив» — «Краснодар»: Гурцкая советует ставить на точный счет

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Лантратов.
Фото Global Look Press

Известный агент и амбассадор FONBET Тимур Гурцкая дает прогноз на матч 7-го тура чемпионата России. «Локомотив» примет «Краснодар» 1 сентября в 19.45 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

В какой форме «Локомотив»

«Железнодорожники» выиграли восемь из девяти матчей в этом сезоне, поэтому лидируют в РПЛ и своей группе в FONBET Кубке России. В августе «Локо» обыграл «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростов» (3:2) в чемпионате и в Кубке «Оренбург» (3:2) с «Химками» (4:0). Четвертая команда прошлого сезона опережает чемпионов из «Зенита» на одно очко, при этом в активе обоих клубов по 15 забитых голов.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Сразу в восьми (3+5) результативных атаках поучаствовал 18-летний Алексей Батраков. Наравне с ним по мячам идет нападающий Дмитрий Воробьев, летом перебравшийся из «Оренбурга». Травмированный защитник Лукас Фассон не попадет в заявку на встречу с «Краснодаром».

Килиан Мбаппе. «Реал» очень тяжело вкатывается в сезон. Дважды потерял очки, не спасает даже Мбаппе

В какой форме «Краснодар»

«Быки» неудачно начали сезон — уступили «Зениту» (2:4) в Суперкубке и сыграли вничью в трех стартовых турах РПЛ с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (1:1). Зато в трех следующих матчах чемпионата «Краснодар» победил ЦСКА (2:1), «Пари НН» (2:1) и «Динамо» (1:0). В двух из трех последних игр отличился форвард Мозес Кобнан, как и лучший ассистент прошлого сезона Эдуард Сперцян. После ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ» южане надежно играют в обороне благодаря спасениям Станислава Агкацева. Вратарь прибавляет в каждой игре, а против бело-голубых совершил сразу 11 сейвов. Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан и нападающий Владислав Кокшаров из-за повреждений не сыграют в Москве.

&laquo;ПСЖ&raquo;. Барколя и Невеш фантастически начали сезон. «ПСЖ» идет к еще одному разгрому

«Локомотив» — «Краснодар»: статистика личных встреч

Обе встречи в прошлом чемпионате завершились вничью (1:1, 1:1), а перед этим в восьми случаях подряд неизменно побеждали хозяева.

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября

«Встречаются команды с первого и третьего мест. «Локомотив» будет играть агрессивно и подаст много угловых. «Краснодар» еще ни одного поражения не потерпел. Думаю, будет очень упорная борьба. Поставлю на 1:1 в этом матче, учитывая, что последние два раза эти команды сыграли с таким счетом», — заявил Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET точный счет 1:1 предложено взять с коэффициентом 7.50.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости