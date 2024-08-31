«Реал» очень тяжело вкатывается в сезон. Дважды потерял очки, не спасает даже Мбаппе

Француз старателен, но этого пока мало.

1 сентября в четвертом туре чемпионата Испании «Реал» сыграет дома с «Бетисом». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует с 22.25 мск. Главный арбитр — Хавьер Альберола Рохас.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Бетис» 1 сентября 2024 года

«Реал» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу мадридского суперклуба можно поставить за 1.30, вероятность этого исхода — примерно 77%. Ничья котируется за 5.90 (17%), успех «Бетиса» — за 10.0 (6%).

Три последних встречи между соперниками завершились миром. На то, что севильцы снова не уступят «Королевскому клубу», коэффициент 3.60.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.

Если команды обменяются голами, сыграет пари за 2.05. Противоположная ставка на «обе забьют — нет» увеличит сумму ставки в 1.8 раза.

В четырех матчах после летней паузы «Реал» ни разу не забил больше двух мячей, поэтому стоит присмотреться к варианту ИТМ1 (2.5) за 1.70.

Семь и более ударов в створ в исполнении хозяев доступны за 1.77. Четыре и больше у гостей — за 1.96.

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«Реал» — «Бетис»: прогноз и анализ матча четвертого тура ла лиги 1 сентября 2024 года

В начале этого сезона с «Реалом» происходит примерно то же самое, что случилось на старте прошлогодней кампании. С той лишь разницей, что при не лучшей игре тогда команда Карло Анчелотти выжимала победу в каждом матче. Теперь же так не получается: в четырех играх с учетом суперкубка УЕФА в активе мадридцев два выигрыша и две ничьи. В последнем туре они не сломили скромный «Лас-Пальмас» (1:1). Причем в этой встрече им впервые в сезоне пришлось отыгрываться: на гол Молейро ответить удалось лишь на 69-й минуте с пенальти.

«Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля», — прокомментировал последний результат Анчелотти. «Реал» и правда пока выглядит слегка медлительным. Ускорения происходят лишь перед штрафной соперника, но недостаток взаимопонимания не позволяет создавать по-настоящему острые моменты. Пока никак не вольется в ритм Мбаппе — после гола в ворота «Аталанты» он нанес 17 ударов по воротам в чемпионате и не забил ни разу. Сказывается и отсутствие Беллингема, который тащил команду на старте прошлого сезона.

«Бетис», как и «Реал», не проигрывал в этом сезоне и показал идентичные результаты — две победы в Лиге конференций и две ничьи в чемпионате. В еврокубке коллектив Мануэля не оставил шансов украинскому «Кривбассу» (2:0 и 3:0), а вот в ла лиге забил лишь раз — 1:1 с «Жироной» и 0:0 с «Алавесом».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Бетис»

Главная потеря «Реала» — Беллингем. Англичанин получил повреждение на тренировке и пропустит около месяца из-за подошвенного фасциита (воспаление и боли в пятке). Возможно, он не поможет мадридцам даже в стартовом туре Лиги чемпионов. Также в лазарете опорник Камавинга и защитник Алаба, который в 2024 году ни разу не выходил на поле.

У «Бетиса» недоступны 20-летние защитники Менди и Гаррета, а также пришедший зимой экс-нападающий «Вильярреала» Бакамбу. Под вопросом участие бывшего полузащитника «Реала» Иско и защитника «Барселоны» Бартры.

«Реал» — «Бетис»: статистика личных встреч

«Реалу» непросто даются матчи против «Бетиса» — всего три победы в 10 предыдущих. На этом отрезке соперники пять раз сыграли 0:0, а в трех последних встречах севильцы не проиграли фавориту — дважды 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бетис»

«Реалу» откровенно непросто, и даже домашний матч не гарантирует им три очка. «Бетис» приедет на «Бернабеу» держать оборону и жалить, а значит, мадридцы могут столкнуться с теми же проблемами, что и во встрече с «Лас-Пальмасом». Но все-таки есть ощущение, что количество когда-то должно перерасти в качество. Тот же Мбаппе, активно действующий у чужих ворот и наносящий немало ударов, наверняка наконец отличится в ла лиге.

При этом много голов ждать не стоит: больше трех было забито всего в одном матче из 12 последних между этими командами.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.70.

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