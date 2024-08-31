«Реал» очень тяжело вкатывается в сезон. Дважды потерял очки, не спасает даже Мбаппе
1 сентября в четвертом туре чемпионата Испании «Реал» сыграет дома с «Бетисом». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует с 22.25 мск. Главный арбитр — Хавьер Альберола Рохас.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Бетис» 1 сентября 2024 года
«Реал» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу мадридского суперклуба можно поставить за 1.30, вероятность этого исхода — примерно 77%. Ничья котируется за 5.90 (17%), успех «Бетиса» — за 10.0 (6%).
Три последних встречи между соперниками завершились миром. На то, что севильцы снова не уступят «Королевскому клубу», коэффициент 3.60.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.
Если команды обменяются голами, сыграет пари за 2.05. Противоположная ставка на «обе забьют — нет» увеличит сумму ставки в 1.8 раза.
В четырех матчах после летней паузы «Реал» ни разу не забил больше двух мячей, поэтому стоит присмотреться к варианту ИТМ1 (2.5) за 1.70.
Семь и более ударов в створ в исполнении хозяев доступны за 1.77. Четыре и больше у гостей — за 1.96.
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«Реал» — «Бетис»: прогноз и анализ матча четвертого тура ла лиги 1 сентября 2024 года
В начале этого сезона с «Реалом» происходит примерно то же самое, что случилось на старте прошлогодней кампании. С той лишь разницей, что при не лучшей игре тогда команда Карло Анчелотти выжимала победу в каждом матче. Теперь же так не получается: в четырех играх с учетом суперкубка УЕФА в активе мадридцев два выигрыша и две ничьи. В последнем туре они не сломили скромный «Лас-Пальмас» (1:1). Причем в этой встрече им впервые в сезоне пришлось отыгрываться: на гол Молейро ответить удалось лишь на 69-й минуте с пенальти.
«Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля», — прокомментировал последний результат Анчелотти. «Реал» и правда пока выглядит слегка медлительным. Ускорения происходят лишь перед штрафной соперника, но недостаток взаимопонимания не позволяет создавать по-настоящему острые моменты. Пока никак не вольется в ритм Мбаппе — после гола в ворота «Аталанты» он нанес 17 ударов по воротам в чемпионате и не забил ни разу. Сказывается и отсутствие Беллингема, который тащил команду на старте прошлого сезона.
«Бетис», как и «Реал», не проигрывал в этом сезоне и показал идентичные результаты — две победы в Лиге конференций и две ничьи в чемпионате. В еврокубке коллектив Мануэля не оставил шансов украинскому «Кривбассу» (2:0 и 3:0), а вот в ла лиге забил лишь раз — 1:1 с «Жироной» и 0:0 с «Алавесом».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Бетис»
Главная потеря «Реала» — Беллингем. Англичанин получил повреждение на тренировке и пропустит около месяца из-за подошвенного фасциита (воспаление и боли в пятке). Возможно, он не поможет мадридцам даже в стартовом туре Лиги чемпионов. Также в лазарете опорник Камавинга и защитник Алаба, который в 2024 году ни разу не выходил на поле.
У «Бетиса» недоступны 20-летние защитники Менди и Гаррета, а также пришедший зимой экс-нападающий «Вильярреала» Бакамбу. Под вопросом участие бывшего полузащитника «Реала» Иско и защитника «Барселоны» Бартры.
«Реал» — «Бетис»: статистика личных встреч
«Реалу» непросто даются матчи против «Бетиса» — всего три победы в 10 предыдущих. На этом отрезке соперники пять раз сыграли 0:0, а в трех последних встречах севильцы не проиграли фавориту — дважды 0:0 и 1:1.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бетис»
«Реалу» откровенно непросто, и даже домашний матч не гарантирует им три очка. «Бетис» приедет на «Бернабеу» держать оборону и жалить, а значит, мадридцы могут столкнуться с теми же проблемами, что и во встрече с «Лас-Пальмасом». Но все-таки есть ощущение, что количество когда-то должно перерасти в качество. Тот же Мбаппе, активно действующий у чужих ворот и наносящий немало ударов, наверняка наконец отличится в ла лиге.
При этом много голов ждать не стоит: больше трех было забито всего в одном матче из 12 последних между этими командами.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
4
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
5
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
6
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1