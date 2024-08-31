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31 августа, 23:55

Андрей Рублев — Григор Димитров: болгарин доставит россиянину проблемы

Прогноз на матч US Open Андрей Рублев — Григор Димитров 1 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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1 сентября в четвертом круге US Open вторая ракетка России Андрей Рублев сыграет с другом — болгарином Григором Димитровым. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4-3 в пользу Рублева.

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Аналитики букмекерской компании FONBET назвали Андрея небольшим фаворитом предстоящей встречи. На его победу выставлен коэффициент 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Успех Димитрова котируется за 1.95 (46%).

Эксперты считают, что в этом матче будет разыграно примерно 40 геймов: ТБ 39.5 идет за 1.87, ТМ 39.5 — за 1.93.

Триумф Рублева с форой (-1.5) доступен за 2.00, выигрыш Димитрова с (+1.5) — за 1.72.

На то, что Андрей возьмет хотя бы два сета, коэффициент — 1.44. Если же то же самое сделает Григор, пройдет пари за 1.50.

Букмекеры думают, что после двух сетов счет будет 1:1. Этот вариант оценен в 2.20.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Григор Димитров

Рублев и Димитров провели между собой уже семь матчей, и преимущество пока на стороне Андрея. Он же выиграл последнюю очную встречу на харде в прошлом году. Правда, на крытом. Он сейчас находится в неплохой форме и вроде как слегка успокоил голову, но витиеватая игра Григора способна вывести его из равновесия. Возможно, ненадолго. В любом случае болгарин, который не проиграл на этом US Open ни одной партии, будет тяжелым соперником, и матч точно должен затянуться.

Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют хотя бы по одному сету и победу одержит Рублев за 2.65.

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АРХИВ

Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Григор Димитров
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
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