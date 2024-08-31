1 сентября в четвертом круге US Open вторая ракетка России Андрей Рублев сыграет с другом — болгарином Григором Димитровым. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4-3 в пользу Рублева.

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали Андрея небольшим фаворитом предстоящей встречи. На его победу выставлен коэффициент 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Успех Димитрова котируется за 1.95 (46%).

Эксперты считают, что в этом матче будет разыграно примерно 40 геймов: ТБ 39.5 идет за 1.87, ТМ 39.5 — за 1.93.

Триумф Рублева с форой (-1.5) доступен за 2.00, выигрыш Димитрова с (+1.5) — за 1.72.

На то, что Андрей возьмет хотя бы два сета, коэффициент — 1.44. Если же то же самое сделает Григор, пройдет пари за 1.50.

Букмекеры думают, что после двух сетов счет будет 1:1. Этот вариант оценен в 2.20.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Григор Димитров

Рублев и Димитров провели между собой уже семь матчей, и преимущество пока на стороне Андрея. Он же выиграл последнюю очную встречу на харде в прошлом году. Правда, на крытом. Он сейчас находится в неплохой форме и вроде как слегка успокоил голову, но витиеватая игра Григора способна вывести его из равновесия. Возможно, ненадолго. В любом случае болгарин, который не проиграл на этом US Open ни одной партии, будет тяжелым соперником, и матч точно должен затянуться.

Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют хотя бы по одному сету и победу одержит Рублев за 2.65.

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