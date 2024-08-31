Андрей Рублев — Григор Димитров: болгарин доставит россиянину проблемы
1 сентября в четвертом круге US Open вторая ракетка России Андрей Рублев сыграет с другом — болгарином Григором Димитровым. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4-3 в пользу Рублева.
Аналитики букмекерской компании FONBET назвали Андрея небольшим фаворитом предстоящей встречи. На его победу выставлен коэффициент 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Успех Димитрова котируется за 1.95 (46%).
Эксперты считают, что в этом матче будет разыграно примерно 40 геймов: ТБ 39.5 идет за 1.87, ТМ 39.5 — за 1.93.
Триумф Рублева с форой (-1.5) доступен за 2.00, выигрыш Димитрова с (+1.5) — за 1.72.
На то, что Андрей возьмет хотя бы два сета, коэффициент — 1.44. Если же то же самое сделает Григор, пройдет пари за 1.50.
Букмекеры думают, что после двух сетов счет будет 1:1. Этот вариант оценен в 2.20.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Григор Димитров
Рублев и Димитров провели между собой уже семь матчей, и преимущество пока на стороне Андрея. Он же выиграл последнюю очную встречу на харде в прошлом году. Правда, на крытом. Он сейчас находится в неплохой форме и вроде как слегка успокоил голову, но витиеватая игра Григора способна вывести его из равновесия. Возможно, ненадолго. В любом случае болгарин, который не проиграл на этом US Open ни одной партии, будет тяжелым соперником, и матч точно должен затянуться.
Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют хотя бы по одному сету и победу одержит Рублев за 2.65.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
6
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1