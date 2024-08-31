Медведев должен воспользоваться вылетом Алькараса и Джоковича. Синнер — единственная проблема по сетке
31 августа российский теннисист Даниил Медведев постарается следом за Андреем Рублевым пробиться в четвертый раунд US Open. В третьем круге его соперником станет итальянец Флавио Коболли. Игра начнется не ранее 3.30 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Прежде теннисисты друг с другом на корте не встречались.
Аналитики букмекерской компании FONBET ожидают от Медведева уверенной победы. На его проход во вторую неделю «Шлема» предложено поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого результата — примерно 88%. Сенсационный триумф Коболли котируется за 6.30 (12%).
Если соперники совместно разыграют 34 и более гейма, сыграет пари за 1.87. Если этого не случится, пройдет ставка за 1.93.
Выигрыш Медведева с форой (-7.5) гейма идет за 2.04. На то, что Коболли не уступит с такой разницей, коэффициент — 1.78.
3:0 в пользу Даниила — наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов. Он оценен в 2.05.
Будет ли хотя бы один тай-брейк в этом матче? Да — 2.15, нет — 1.62.
Победа обоих игроков минимум одной партии и итоговый успех Медведева предложено взять за 2.25.
Прогноз и ставка на матч Флавио Коболли — Даниил Медведев
Коболли показывал неплохие результаты в августе: вышел в финал Вашингтона, а в Цинциннати обыграл Пола и пободался с Хуркачем. Однако это не тот соперник, которому может проиграть Медведев. Даниил постепенно набирает форму и вспоминает, как здорово может играть на кортах Нью-Йорка. Итальянец же всего во второй раз добрался до третьего круга на US Open — за все время он одержал здесь четыре победы. Следующая станция для него конечная.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 34.5 за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1