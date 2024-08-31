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Медведев должен воспользоваться вылетом Алькараса и Джоковича. Синнер — единственная проблема по сетке

Прогноз на матч US Open Флавио Коболли — Даниил Медведев 31 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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31 августа российский теннисист Даниил Медведев постарается следом за Андреем Рублевым пробиться в четвертый раунд US Open. В третьем круге его соперником станет итальянец Флавио Коболли. Игра начнется не ранее 3.30 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Прежде теннисисты друг с другом на корте не встречались.

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Аналитики букмекерской компании FONBET ожидают от Медведева уверенной победы. На его проход во вторую неделю «Шлема» предложено поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого результата — примерно 88%. Сенсационный триумф Коболли котируется за 6.30 (12%).

Если соперники совместно разыграют 34 и более гейма, сыграет пари за 1.87. Если этого не случится, пройдет ставка за 1.93.

Выигрыш Медведева с форой (-7.5) гейма идет за 2.04. На то, что Коболли не уступит с такой разницей, коэффициент — 1.78.

3:0 в пользу Даниила — наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов. Он оценен в 2.05.

Будет ли хотя бы один тай-брейк в этом матче? Да — 2.15, нет — 1.62.

Победа обоих игроков минимум одной партии и итоговый успех Медведева предложено взять за 2.25.

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Прогноз и ставка на матч Флавио Коболли — Даниил Медведев

Коболли показывал неплохие результаты в августе: вышел в финал Вашингтона, а в Цинциннати обыграл Пола и пободался с Хуркачем. Однако это не тот соперник, которому может проиграть Медведев. Даниил постепенно набирает форму и вспоминает, как здорово может играть на кортах Нью-Йорка. Итальянец же всего во второй раз добрался до третьего круга на US Open — за все время он одержал здесь четыре победы. Следующая станция для него конечная.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 34.5 за 1.87.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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