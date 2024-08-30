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Барколя и Невеш фантастически начали сезон. «ПСЖ» идет к еще одному разгрому

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» 1 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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«ПСЖ».
Фото Getty Images
Банда Энрике отличилась 10 раз за два тура.

В третьем туре лиги 1 встретятся две лучшие команды старта сезона — «Лилль» и «ПСЖ». Игра пройдет 1 сентября на стадионе «Пьер-Моруа», стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» 1 сентября 2024 года

Букмекерская компания FONBET считает, что у гостей больше шансов на успех: поставить на победу коллектива Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.89, вероятность этого исхода — примерно 51%. Успех хозяев доступен с котировкой 3.95 (24%), ничья идет за чуть меньшие 3.85 (25%).

В прошлом сезоне «Лилль» добыл домашнюю ничью против «ПСЖ» (1:1). Вероятность того, что клуб вновь хотя бы не проиграет, оценена в 1.95.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают превосходство парижан:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 и 2:1 — за 7.60.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.67, альтернативный вариант дан за 2.13.

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«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 1 сентября 2024 года

Обе команды стартовали в чемпионате с двух побед: хозяева с одинаковым счетом 2:0 обыграли «Реймс» и «Анже», гости заколотили в сумме 10 мячей в ворота «Гавра» (4:1) и «Монпелье» (6:0). Разумеется, парижане с отрывом самые результативные в лиге. Удачнее всех в составе «ПСЖ» у чужих ворот действовал Брэдли Барколя: вонзил три мяча, при этом проведя на поле в сумме жалкие 81 минуту. Такое же время отбегал Усман Дембеле, у которого в двух матчах 1+2 по системе «гол+пас». Реактивно карьеру на «Парк де Пренс» начал 19-летний португальский полузащитник Жоау Невеш, которого этим летом купили у «Бенфики». Янгстер отдал уже четыре голевые передачи.

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«У нас были отрезки со знаком плюс и минус, но в целом впечатления положительные, — проанализировал тренер «ПСЖ» Луис Энрике после первого тура. — Хотя «Гавр» осложнил нам жизнь, но у нас было много голевых моментов, поэтому результат закономерен. Счет — это дерево, за которым скрывается лес. Мы слишком часто легко теряли мяч, что осложняло нам игру и счет едва не стал 1:2. Когда играешь за «ПСЖ», нельзя расслабляться или отдыхать ни в одном матче. Все игры очень интенсивные».

Парижане провели насыщенную трансферную кампанию и, кроме Невеша, взяли еще троих новичков — в сумме на игроков отдали почти 170 миллионов евро. Среди новобранцев — Матвей Сафонов, центральный защитник Вильян Пачо и атакующий полузащитник Дезир Дуэ. Пачо вместе с Невешем уже стали игроками стартового состава, Дуэ дебютировал только во втором тайме матча с «Монпелье». А вот Сафонов, к сожалению, пока не поднимался со скамейки запасных.

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«Доги» набрали столько же очков, как и «ПСЖ», но пока существенно уступают столичной команде по разнице мячей. После четвертого места в прошлом сезоне команда пошла не серьезные изменения — главным тренером назначили Бруно Женезио, который заменил ушедшего в «Милан» Пауло Фонсеку. Правда, состав «Лилля» вряд ли усилился: наоборот, команда потеряла талантливого центрального защитника Лени Йоро, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» за 62 миллиона евро. Потрачено было в разы меньше — 13 миллионов ушло на Осаме Сахрауи и Нгалайеля Мукау. Также в команде оказались и хорошо знакомые парижанам футболисты — защитник Тома Менье и 17-летний брат Килиана Мбаппе Итан. Оба пришли свободными агентами.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лилль» — «ПСЖ»

У хозяев недоступны Самюэль Юмтити, Набиль Бенталеб и Анжел Гомеш, получивший серьезное повреждение головы в первом туре.

У «ПСЖ» травмированы Преснель Кимпембе и Лукас Эрнандес, а также нападающий Гонсалу Рамуш, который тоже получил повреждение в стартовой игре чемпионата.

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«Лилль» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне парижане дома обыграли «Лилль» (3:1), но скатали ничью на выезде (1:1). Всего команды встречались 102 раза: 44 победы на счету «ПСЖ», 32 матча остались за «догами».

Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «ПСЖ»

Парижане выглядят устрашающе у чужих ворот: за два первых тура заколотили 10 мячей, отправив четыре «Гавру» и шесть «Монпелье». «Лилль» — более организованный соперник, но в классе все равно серьезно уступает. К тому же «ПСЖ» отличился минимум дважды в пяти из шести предыдущих игр с «догами».

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.82.

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Футбол
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ФК Лилль
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
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 - : -
31.08 19:45
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Ахмат – Акрон
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 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
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