Барколя и Невеш фантастически начали сезон. «ПСЖ» идет к еще одному разгрому

Банда Энрике отличилась 10 раз за два тура.

В третьем туре лиги 1 встретятся две лучшие команды старта сезона — «Лилль» и «ПСЖ». Игра пройдет 1 сентября на стадионе «Пьер-Моруа», стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» 1 сентября 2024 года

Букмекерская компания FONBET считает, что у гостей больше шансов на успех: поставить на победу коллектива Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.89, вероятность этого исхода — примерно 51%. Успех хозяев доступен с котировкой 3.95 (24%), ничья идет за чуть меньшие 3.85 (25%).

В прошлом сезоне «Лилль» добыл домашнюю ничью против «ПСЖ» (1:1). Вероятность того, что клуб вновь хотя бы не проиграет, оценена в 1.95.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают превосходство парижан:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.67, альтернативный вариант дан за 2.13.

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«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 1 сентября 2024 года

Обе команды стартовали в чемпионате с двух побед: хозяева с одинаковым счетом 2:0 обыграли «Реймс» и «Анже», гости заколотили в сумме 10 мячей в ворота «Гавра» (4:1) и «Монпелье» (6:0). Разумеется, парижане с отрывом самые результативные в лиге. Удачнее всех в составе «ПСЖ» у чужих ворот действовал Брэдли Барколя: вонзил три мяча, при этом проведя на поле в сумме жалкие 81 минуту. Такое же время отбегал Усман Дембеле, у которого в двух матчах 1+2 по системе «гол+пас». Реактивно карьеру на «Парк де Пренс» начал 19-летний португальский полузащитник Жоау Невеш, которого этим летом купили у «Бенфики». Янгстер отдал уже четыре голевые передачи.

«У нас были отрезки со знаком плюс и минус, но в целом впечатления положительные, — проанализировал тренер «ПСЖ» Луис Энрике после первого тура. — Хотя «Гавр» осложнил нам жизнь, но у нас было много голевых моментов, поэтому результат закономерен. Счет — это дерево, за которым скрывается лес. Мы слишком часто легко теряли мяч, что осложняло нам игру и счет едва не стал 1:2. Когда играешь за «ПСЖ», нельзя расслабляться или отдыхать ни в одном матче. Все игры очень интенсивные».

Парижане провели насыщенную трансферную кампанию и, кроме Невеша, взяли еще троих новичков — в сумме на игроков отдали почти 170 миллионов евро. Среди новобранцев — Матвей Сафонов, центральный защитник Вильян Пачо и атакующий полузащитник Дезир Дуэ. Пачо вместе с Невешем уже стали игроками стартового состава, Дуэ дебютировал только во втором тайме матча с «Монпелье». А вот Сафонов, к сожалению, пока не поднимался со скамейки запасных.

«Доги» набрали столько же очков, как и «ПСЖ», но пока существенно уступают столичной команде по разнице мячей. После четвертого места в прошлом сезоне команда пошла не серьезные изменения — главным тренером назначили Бруно Женезио, который заменил ушедшего в «Милан» Пауло Фонсеку. Правда, состав «Лилля» вряд ли усилился: наоборот, команда потеряла талантливого центрального защитника Лени Йоро, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» за 62 миллиона евро. Потрачено было в разы меньше — 13 миллионов ушло на Осаме Сахрауи и Нгалайеля Мукау. Также в команде оказались и хорошо знакомые парижанам футболисты — защитник Тома Менье и 17-летний брат Килиана Мбаппе Итан. Оба пришли свободными агентами.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лилль» — «ПСЖ»

У хозяев недоступны Самюэль Юмтити, Набиль Бенталеб и Анжел Гомеш, получивший серьезное повреждение головы в первом туре.

У «ПСЖ» травмированы Преснель Кимпембе и Лукас Эрнандес, а также нападающий Гонсалу Рамуш, который тоже получил повреждение в стартовой игре чемпионата.

«Лилль» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне парижане дома обыграли «Лилль» (3:1), но скатали ничью на выезде (1:1). Всего команды встречались 102 раза: 44 победы на счету «ПСЖ», 32 матча остались за «догами».

Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «ПСЖ»

Парижане выглядят устрашающе у чужих ворот: за два первых тура заколотили 10 мячей, отправив четыре «Гавру» и шесть «Монпелье». «Лилль» — более организованный соперник, но в классе все равно серьезно уступает. К тому же «ПСЖ» отличился минимум дважды в пяти из шести предыдущих игр с «догами».

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.82.

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