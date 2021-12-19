19 декабря в Москве на арене ЦСКА в матче Кубка Первого канала сыграют сборные Финляндии и России. Встреча начнется в 15.30 и будет показана в эфире Первого канала.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Россия — фаворит встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.79 — это 51% вероятности. Ничья идет за 4.50 (21%), а победа Финляндии есть за 3.70 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу Финляндии потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.03, а Ф2(+1) — за 1.72.

Сделать ставку на первый гол России можно за 1.60.

Аналогичная ставка на финскую команду есть в линии за 2.26.

Шансы России забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.36. Та же ставка на Финляндию есть с коэффициентом 4.0.

· Ф1 (-2.5) — 3.50

· ТБ 8.5 — 7.50

· Обе забьют: нет — 5.90