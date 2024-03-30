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Сегодня, 00:45

«Авангард» — «Локомотив»: обидное поражение в шестом матче критично ударит по железнодорожникам

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 марта состоится решающий седьмой матч четвертьфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Стартовое вбрасывание на «G-Drive Арене» произойдет в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Победителя этой пары в полуфинале уже давно ждет челябинский «Трактор».

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Локомотива» чуть больше шансов на выход в 1/2 финала Кубка Гагарина. Взять победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.50, вероятность этого исхода — примерно 40%. Ничья котируется за 3.80 (23%), успех «Авангарда» — за 2.70 (37%).

Триумф омичей с учетом ОТ идет за 1.96, ярославцев — за 1.85.

В шести из семи последних матчей команд на «G-Drive Арене» было заброшено не менее пяти шайб: ТБ 4.5 оценен в 1.99, ТМ 4.5 — в 1.83.

Если судьба четвертьфинала решится в одном из овертаймом, сыграет пари за 3.85. Если в основное время — то за 1.27. Соперникам не хватило трех периодов в двух из шести матчей.

Очень близкими коэффициентами оценены вариант «Локомотив» не проиграет" и «Авангард» не проиграет" - 1.51 и 1.58 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»

«Авангарду» чудом удалось перевести серию в седьмой матч: в шестом омичи уступали 0:2, но переломили ситуацию в свою пользу и победили 3:2 на чужом льду. Теперь есть ощущение, что сценарий той игры и результат станут переломными. Команда Сергея Звягина получила потрясающий импульс, который в сочетании с поддержкой фанатов и домашней ареной могут вывести ее в полуфинал. Ярославцев же два подряд поражения должны серьезно подкосить — позволить сопернику вернуться было большой ошибкой.

Рекомендуемая ставка: победа «Авангарда» с форой (0) за 1.98.

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КХЛ
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ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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