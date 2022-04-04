«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2022 года
4 апреля 2022 года «Кристал Пэлас» сыграет с «Арсеналом» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Селхерст Парк» в 22.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Микеля Артеты. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2.03 (вероятность — 49%), ничья идет за 3.40 (29%), котировка на победу «Кристал Пэлас» равна 4.00 (22%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» потенциальный выигрыш составит 2030 рублей.
На то, что «Кристал Пэлас» забьет больше одного мяча, можно поставить за 2.27.
Аналогичная ставка на «Арсенал» оценивается котировкой 1.44.
Если считаете, что во встрече забьет только одна команда, коэффициент на это — 1.83.
Аналитики считают, что наиболее вероятный исход игры — победа «Арсенала» со счетом 1:0 за 6.10. Другие популярные варианты: 2:0 в пользу гостей за 8.20 и 2:1 за 8.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0