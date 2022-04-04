Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 4 апреля 2022 года

4 апреля 2022 года «Кристал Пэлас» сыграет с «Арсеналом» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Селхерст Парк» в 22.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Микеля Артеты. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2.03 (вероятность — 49%), ничья идет за 3.40 (29%), котировка на победу «Кристал Пэлас» равна 4.00 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» потенциальный выигрыш составит 2030 рублей.

На то, что «Кристал Пэлас» забьет больше одного мяча, можно поставить за 2.27.

Аналогичная ставка на «Арсенал» оценивается котировкой 1.44.

Если считаете, что во встрече забьет только одна команда, коэффициент на это — 1.83.

Аналитики считают, что наиболее вероятный исход игры — победа «Арсенала» со счетом 1:0 за 6.10. Другие популярные варианты: 2:0 в пользу гостей за 8.20 и 2:1 за 8.50.