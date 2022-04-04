В понедельник, 4 апреля 2022 года, на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч вице-лидера чемпионата Италии «Милана» и занимающей 13-ю строчку «Болоньи». Игру рассудит арбитр Ливио Маринелли, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале matchtv.ru и на «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» абсолютным фаворитом встречи, на победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 1.36 (вероятность исхода — 73%). Успех «Болоньи» оценен в 9.60 (10%), ничья — в 5.10 (17%).

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Для любителей острых ощущений и не только для них доступны пари на точный счет. Три наиболее вероятных исхода, по мнению аналитиков:

Что касается голов, от которых непосредственно зависит результат, то на тотал больше 1,5 забитого «Миланом» мяча можно поставить с коэффициентом 1.49, на тотал больше 2,5 мяча — 2.55.

Шансы «Болоньи» отличиться значительно меньше, но и коэффициенты в этом случае сильно жирнее: на хотя бы один гол — 1.80, на один гол и больше — 3.20, на свыше двух голов — 14.5.