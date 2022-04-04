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«Милан» — «Болонья»: прогноз на матч Серии А 4 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Болонья» 4 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рафаэль Леао, «Милан».
Фото Global Look Press

В понедельник, 4 апреля 2022 года, на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч вице-лидера чемпионата Италии «Милана» и занимающей 13-ю строчку «Болоньи». Игру рассудит арбитр Ливио Маринелли, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале matchtv.ru и на «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 31-й тур
04 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Болонья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» абсолютным фаворитом встречи, на победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 1.36 (вероятность исхода — 73%). Успех «Болоньи» оценен в 9.60 (10%), ничья — в 5.10 (17%).

Автор ставки на победу андердога с 1000 рублей выиграет весомые 9600 рублей.

Для любителей острых ощущений и не только для них доступны пари на точный счет. Три наиболее вероятных исхода, по мнению аналитиков:

  • 2:0 — за 6.20;

  • 1:0 — за 6.70;

  • 2:1 — за 8.20.

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Что касается голов, от которых непосредственно зависит результат, то на тотал больше 1,5 забитого «Миланом» мяча можно поставить с коэффициентом 1.49, на тотал больше 2,5 мяча — 2.55.

Шансы «Болоньи» отличиться значительно меньше, но и коэффициенты в этом случае сильно жирнее: на хотя бы один гол — 1.80, на один гол и больше — 3.20, на свыше двух голов — 14.5.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Болонья
ФК Милан
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СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 4 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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