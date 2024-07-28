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«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: команде Мусаева вновь будет тяжело в обороне

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

28 июля «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» схлестнутся во втором туре чемпионата России. Игра пройдет на «Арене Краснодар», стартовый свисток арбитра Павла Шадыханова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на «быков» можно с коэффициентом 1.43, вероятность этого исхода — примерно 69%. Выигрыш коллектива из Дагестана идет за 8.00 (11%), «мирный» результат доступен с котировкой 4.60 (20%).

«Динамо» в первом туре сыграло вничью с «Химками» (1:1). Вероятность того, что команда не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.92.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 и 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.90, на ТМ 2.5 дана такая же котировка.

Рынок «обе забьют» дан за 2.15, альтернативный вариант оценен в 1.65.

Джон Кордоба (&laquo;Краснодар&raquo;). Кордоба вернулся в «Краснодар» после Кубка Америки. Он поможет против везучего «Динамо»

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

«Быки» в двух первых матчах сезона пропустили уже пять мячей. Под руководством Мурада Мусаева, пришедшего в марте 2024-го, команда в принципе почти не играет на ноль — пропустила в девяти из 12 игр во всех турнирах, в среднем получая 1,42 гола за 90 минут. «Динамо» в первом туре вскрыло «Химки» и в целом неплохо себя проявило у чужих ворот. Слабая оборона «Краснодара» может допустить моменты даже против новичка РПЛ.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» пропустит за 1.87.

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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Химки» — «Спартак»: дебют Барко скрасит атаку красно-белых
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
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