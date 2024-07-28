28 июля «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» схлестнутся во втором туре чемпионата России. Игра пройдет на «Арене Краснодар», стартовый свисток арбитра Павла Шадыханова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на «быков» можно с коэффициентом 1.43, вероятность этого исхода — примерно 69%. Выигрыш коллектива из Дагестана идет за 8.00 (11%), «мирный» результат доступен с котировкой 4.60 (20%).

«Динамо» в первом туре сыграло вничью с «Химками» (1:1). Вероятность того, что команда не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.92.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 и 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.90, на ТМ 2.5 дана такая же котировка.

Рынок «обе забьют» дан за 2.15, альтернативный вариант оценен в 1.65.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

«Быки» в двух первых матчах сезона пропустили уже пять мячей. Под руководством Мурада Мусаева, пришедшего в марте 2024-го, команда в принципе почти не играет на ноль — пропустила в девяти из 12 игр во всех турнирах, в среднем получая 1,42 гола за 90 минут. «Динамо» в первом туре вскрыло «Химки» и в целом неплохо себя проявило у чужих ворот. Слабая оборона «Краснодара» может допустить моменты даже против новичка РПЛ.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» пропустит за 1.87.