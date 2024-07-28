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«Химки» — «Спартак»: дебют Барко скрасит атаку красно-белых

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эсекьель Барко («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

28 июля Деян Станкович проведет второй официальный матч во главе «Спартака» — во втором туре РПЛ встретится с «Химками». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный арбитр — Василий Казарцев. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Букмекеры считают красно-белых фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Выигрыш подмосковной команды доступен за 4.10 (23%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.75 (26%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих домашних матчах. Вероятность того, что они не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 1.96.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.80, обратный вариант дан за 2.00.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. Станкович стартовал в «Спартаке» с поражения. С «Химками» будет не легче, чем с «Оренбургом»

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

Химчане — лидеры РПЛ после первого тура по xG: набрали 3,26 балла, но отличились лишь раз. «Спартак» вообще не забил в прошлом матче, однако обладает мощным атакующим потенциалом: Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Михаил Игнатов и другие игроки явно способны на большее. Новичок красно-белых Эсекьель Барко, возможно, дебютирует за клуб против «Химок» — он уже тренируется с основой москвичей. Вдобавок в шести из семи предыдущих очных матчей команд во всех турнирах заходил рынок «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.

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«Рубин» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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